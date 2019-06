Trentino sold out E’ la meta preferita per i ritiri estivi dei club

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La Gazzetta dello Sport dedica un’ampia pagina aideidi Serie A. Lapiù gettonata è il. Una novità deiè Lugano, nella parte di Svizzera italiana. L’ha scelta l’Inter, che dall’8 luglio occuperà l’Hotel Villa Sessa, con piscina e vista lago, per una settimana. Milan e Juventus sono le uniche squadre che non svolgono la loro preparazione in montagna. Preferiscono restare rispettivamente a Milanello e alla Continassa per poi dedicarsi alla tournée in america o Asia.out per ilche ospita squadre di serie A e B ma anche il volley, il basket e il rugby azzurro. La squadra che richiama il maggior numero di tifosi, scrive la rosea, è il Napoli, che sarà a Dimaro dal 6 al 26 luglio con un programma ricchissimo. Sono circa 5mila i tifosi che ogni giorno seguono gli allenamenti e le amichevoli della ...

