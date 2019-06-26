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Traffico Roma del 26-06-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 18.20 D.R.    DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...

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Traffico Roma del 26-06-2019 ore 18:30 (Di mercoledì 26 giugno 2019) VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 18.20 D.R.    DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI,   Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA.   RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD IN USCITA DALLA CITTÀ E DA FONTE DI PAPA ALLA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO LA CAPITALE PROSEGUENDO SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE.   Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA ...
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