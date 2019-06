romadailynews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) VIABILITÀDI MERCOLEDI’ 26 GIUGNOORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE DALL’APPIA AL BIVIO PER LA A24L’AQUILA, PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA. ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DI PORTA MAGGIORE. A COLLINA FLEMING PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA DEI ROBILANT; INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PRENESTINA: RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’OMO; CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA DAL BIVIO PER LA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. AL LIDO DI OSTIA: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE FIAMME GIALLE ALL’ALTEZZA DI VIA GIAN CARLO PASSERONI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-06-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - astralmobilita : ???#SS148 #Pontina Traffico in fase di normalizzazione @quotidianolazio @CorriereCitta @Infoblu_Roma… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: via Bernardino Alimena, altezza via Francesco Antolisei, possibili rallentamenti causa #incidente. -