Traffico Roma del 26-06-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN PRIMO PIANO ANCORA IL TRATTO DI TANGENZIALE INTERESSATO DA UN GRAVE INCIDENTE AVVENTO SULLA CARREGGIATA DIREZIONE SAN GIOVANNI AVVENUTO SOTTO IL VIADOTTO E PROPRIO QUI CHE LA TANGENZIALE AL MOMENTO E’ CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI, CHI PROVIENE DALLO STADIO TROVA ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SULLA TANGENZIALE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SOTTO IL VIADOTTO DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI E’ ATTUALMENTE CHIUSO IL TRATTO INTERESSATO DALL’INCIDEDENTE PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI, SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE AL MOMENTO TRA ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E BIVIO A24 TRA CASILINA E ARDEATINA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E TRIONFALE SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E BIVIO A24 TRA CASILINA E ARDEATINA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E TRIONFALE SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A OSTIA , PER ALBERI SULLA STRADA E’ CHIUSO AL Traffico IL VIADOTTO ATTICO TABACCHI IN DIREZIONE OSTIENSE PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCO FULVIO NOBILIORE DIREZIONE CENTRO INCIDENTE A MONTE SACRO , IN PIAZZA SEMPIONE CON RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 07 : 30 : Luceverde Roma Buongiorno e buon mercoledì 26 giugno Traffico Già intenso sulle principali strade di accesso in città si sta in fila sull’intero percorso del tratto Urbano della A24 raccordo anulare alla tangenziale est difficoltà di transito anche sulla via Salaria per il restringimento di carreggiata ho dovuto ai lavori all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe ci sono quindi code a partire da kodi aperti anche sulla via ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA VIA BOMARZO: CI TROVIAMO IN ZONA DUE PONTI. SULLA ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE DI PORTA PIA. PER UN ALTRO ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE CODE DALLA MAGLIANA A VIA LAURENTINA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA ALTRE FILE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA Traffico CON ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE CODE DALLA MAGLIANA A VIA LAURENTINA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA ALTRE FILE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA Traffico CON ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma-FIUMICINO A VIA LAURENTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA PRENESTINA E DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma-FIUMICINO A VIA LAURENTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA VIA APPIA A VIA LAURENTINA; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’AURELIA A CASAL DEL MARMO E DALLA DIRAMAZIONE ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma-FIUMICINO A VIA LAURENTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA TUSCOLANA ALLA FINO A VIA LURENTINA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA Traffico RALLENTATO DALLA C. COLOMBO ALLA VIA APPIA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA TRA VIA FORNO SARACENO E VIA CREMOLINO A TESTACCIO ...