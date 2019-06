Tra magia e realtà | il Quidditch e la Nazionale Italiana

GreedFall : l'RPG Tra magia e soprannaturale si mostra nel nuovo trailer dedicato alla città portuale di Serene : Focus Home Interactive e Spiders Games hanno pubblicato un nuovo trailer per GreedFall, che presenta la città portuale di Serene, riporta Gematsu.Serene è una città che appassisce a causa di una terribile pestilenza. Mentre un'isola misteriosa potrebbe possedere la cura, contiene anche pericoli nascosti. I giocatori partiranno per le coste di Serene alla ricerca della cura per salvare le persone del Vecchio Continente.Nel gioco, una nuova ondata ...

La magia e il soprannaturale di GreedFall si mosTrano in un nuovo video gameplay : GreedFall, l'action RPG ambientato in un 17° secolo alternativo in cui esiste la magia e il soprannaturale, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Nel gioco, una nuova ondata di coloni sta fuggendo da un'Europa afflitta da inquinamento e malattie per una vita migliore nel nuovo Mondo. L'unico problema è che il nuovo Mondo ha già una popolazione indigena che viene devastata da quella che può essere definita un'invasione. La magia sarà posseduta ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Ferencvaros-Barceloneta 9-7. I magiari firmano un’alTra impresa : I magiari del Ferencvaros firmano un’altra impresa e vanno in finale nella Champions League di Pallanuoto maschile: ad arrendersi questa sera per 9-7 è stata la formazione campione di Spagna del Barceloneta. Dopo tre quarti equilibratissimi, gli iberici trovano il break portandosi sul 7-5, ma a quel punto si scatena Denes Varga, che sigla tre reti nel parziale di 4-0 con il quale gli ungheresi firmano la rimonta fino al ...

Video Trailer di Carnival Row - Orlando Bloom e Cara Delevingne si amano nella nuova serie Amazon Prime Tra realtà e magia : Amazon Prime Video ha divulgato il primo Video trailer di Carnival Row, la nuova serie con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne. Ambientato in un mondo fantasy vittoriano, l'attore della trilogia de I Pirati dei Caraibi interpreta un detective umano, Rycroft Philostrate, mentre la modella e star di Suicide Squad veste i panni di una fata di nome Vignette Stonemoss. I due intrecciano una relazione in un universo in cui la convivenza ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - il nuovo Trailer mosTra la magia del sangue del clan Tremere : Il clan dei Tremere è il secondo ad essere presentato da Paradox Interactive. All'interno di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 infatti saranno accompagnati dai Brujah, il clan precedentemente annunciato.Attraverso un'attenta ricerca, i Tremere hanno imparato a controllare il sangue dei vampiri, chiamato Vitae, e usarlo come un'arma potente. È Vitae che dà ai vampiri le loro abilità sovrumane, e la capacità del Tremere di armarli li rende ...

Royal baby - il figlio di Harry e Meghan per la prima volta mosTrato in pubblico : 'E' magia' : Adesso ho i due ragazzi migliori del mondo , riferendosi ovviamente anche ad Harry, ndr, e sono quindi davvero felice'. Sul 'comportamento' del piccolo, la neomamma s'è così espressa: 'Ha un ...

Quote Champions - Liverpool-Barcellona - l’impresa dei Reds a 11.00 su Sisal Matchpoint. Un’alTra magia di Messi su punizione a 9.00 : Quote Champions – La gara di andata al Camp Nou, vinta dal Barcellona con un netto 3 -0, ha emesso un verdetto durissimo per il Liverpool che ora, per conquistare la finale di Madrid, deve compiere una vera e propria impresa all’Anfield. A confortare le speranze dei Reds c’è il rendimento tra le mura amiche, dove il Liverpool non subisce gol in Champions League dal 18 settembre scorso. Qualificazione a parte, gli inglesi sono ...