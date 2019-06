Totò Martello | Sbarchi ogni giorno Lampedusa accoglie

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “Tutto questo macello sta succedendo perché c’è una Ong che sta portando avanti una operazione di salvataggio. Non è per lo sbarco in sé, figuriamoci. Glicontinuano, ma quelli li vediamo solo noi, il Governo non li vede”.Salvatore “Totò”è appena atterrato a Roma, diretto a un incontro al Miur. Quando HuffPost lo raggiunge al telefono, il sindaco dell’isola siciliana, negli anni diventata simbolo dell’nza dei migranti, ancora non sa che Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, ha rotto gli indugi forzando il blocco ed approderà con i 42 migranti che sono a bordo della nave, in attesa di un porto, da 14 giorni.conta di tornare a casa domani sera. Ma appena la nave della Ong tedesca toccherà la costa dell’isola, “siamo pronti ad ...

