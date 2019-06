Torna in tv Hawthorne – Angeli in corsia | il medical drama con Jada Pinkett Smith su La7

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Dal 26 giugnoin tvin, ildella statunitense TNT in onda per tre stagioni dal 2009 al 2011, già trasmesso in Italia da Cielo e Sky Atlantic. La serie creata da John Masius ha per protagonista- attrice, imprenditrice e moglie di Will- nei panni dell'infermiera Christina, ed è ambientata tra le corsie del Richmond Trinity Hospital di Richmond, in Virginia, tra casi medici e vicende personali molto toccanti. Rimasta vedova da poco, la capo infermiera dell'ospedale Christina si ritrova quotidianamente ad aver a che fare con pazienti a cui cerca di garantire le cure migliori e colleghi alle prese con questioni mediche e personali. Nel frattempo cerca di conciliare l'impegnativo lavoro incon l'essere madre single della figlia Camille (Hannah Hodson), che cresce da sola dopo la morte del ...

