Tiro a volo | European Games | Rossetti è secondo nelle qualificazioni dello Skeet

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Prosegue incessante il programma degli shooting sports a Minsk, dove è in corso di svolgimento la seconda edizione degli. Sulle pedane dibielorusse, questa mattina è stata la volta del primo turno di qualificazionemaschile. Fra i ventinove tiratori in concorso c’è grande equilibrio, come testimoniano le prime posizioni della classifica provvisoria. Nella graduatoria condotta dal rappresentante della Repubblica Ceca Tomas Nydrle con un quasi percorso netto di 74/75, il nostro Gabrielesi installa in seconda posizione a quota 73/75 tallonando il ceco assieme ad un folto gruppo di altri tiratori formato nell’ordine dai danesi Jesper Hansen e Emil Kjelgaard Petersen, dal britannico Ben Llewellin e dallo spagnolo Juan Jose Aramburu. In 21esima piazza invece si è sistemato l’altro atleta tricolore presente in concorso, quel Riccardo ...

poliziadistato : Seconda medaglia d'argento??agli #EuropeanGames2019 di Minsk (Bielorussia) per la campionessa di tiro a volo delle… - poliziadistato : Ancora medaglie per gli atleti delle #Fiammeoro agli #EuropeanGames2019 di Minsk. Oro per #LucillaBoari nel Mixed T… - ItaliaTeam_it : BRAVOOOOOO! ?? Ai Giochi Olimpici Europei Valerio #Grazini argento nel trap! ???? RT per il terzo podio #ItaliaTeam… -