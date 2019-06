Tiro a segno | European Games | Anna Korakaki è sempre d’oro nella pistola sportiva Alla

Tiro a segno - European Games 2019 : Bacci resta fuori dalla finale di carabina 3 posizioni - è decimo. Il russo Kamenskiy chiude davanti a tutti : C’è grande rammarico in casa Italia. Lorenzo Bacci finisce al decimo posto la sua prova di qualifica per la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m ai Giochi Europei di Minsk, non centrando la finale del pomeriggio, dove sarebbe potuto andare a caccia di una carta olimpica verso Tokyo 2020. Al toscano è stata fatale l’ultima delle quattro serie in piedi dove ha totalizzato un 92/100 decisamente negativo, dopo che ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Monika Karsch guida il gruppo delle qualificate nella pistola sportiva. Lontane Veccaro e Varricchio : E’ iniziato un nuovo giorno di gare nello Shooting Centre di Minsk. Agli European Games 2019, il Tiro a segno offre oggi nel suo programma – fra l’altro – le gare del Tiro celere, con distanza da 25m: andiamo a vedere come sono andate le cose nel secondo turno di qualifica della pistola sportiva femminile. Il gruppo delle otto qualificate alla finalissima, che inizierà alle ore 12.20 italiane, è guidato dalla veterana ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Mazzetti chiude il primo round al settimo posto nella pistola automatica. Chelli è 12° : Si sono chiuse le gare del Tiro a segno in questo lungo martedì 25 giugno a Minsk, dove sono in corso gli European Games 2019. Nel primo round delle qualificazioni della pistola automatica maschile da 25m, sono quindi arrivati i risultati dopo i primi 300 colpi. A comandare la classifica è il titolatissimo tedesco Christian Reitz che, con lo score di 295 punti, si è messo alle spalle l’atleta della Repubblica Ceca Martin Strnad, secondo un ...

Tiro a segno - European Games 2019 : la spagnola Sonia Franquet davanti a tutte dopo il primo round della pistola sportiva donne : A Minsk è arrivato il momento del Tiro celere. Agli European Games 2019 sono iniziate infatti, nel programma del Tiro a segno, le gare dai 25 m che si sono aperte con il primo round di qualifica della pistola sportiva donne. dopo tre serie a comandare la graduatoria è la spagnola Sonia Franquet che con 297/300 si è sistemata più in alto di tutte precedendo la serba Zorana Arunovic, virtualmente seconda a quota 294/300, e la polacca Klaudia Bres, ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Khorosheva-Grigorian primi nelle qualifiche del mixed team della carabina a terra. Sena-Bacci chiudono decimi : Continuano le gare di Tiro a segno agli European Games 2019: in mattinata nello Shooting Centre bielorusso è stata la volta di un format inusuale, a metà fra il vecchio e il nuovo di una disciplina comunque in continua evoluzione. Sulle linee di Tiro infatti si sono consumate le qualificazioni del mixed team di carabina a terra dalla distanza dei 50 metri. A ottenere il punteggio più alto è stato il duo russo formato da Khorosheva-Grigorian, che ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l'Italia nel beach soccer - attesa per Tiro a segno e boxe. Andreoli avanti nell'arco : 8.58 CANOA – Burgo e Beccaro per l'Italia al via della prima batteria del K2 1000 8.56: Tatiana Andreoli è agli ottavi! 9-5 per lei allo shoot off e passaggio del turno acquisito 8.55 CANOA – L'Ungheria vince la seconda batteria del K2 500 donne davanti a Bielorussia e Belgio 8.52 ARCO – Tatiana Andreoli e la bielorussa Marusava ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l'Italia nel beach soccer - attesa per Tiro a segno e boxe : Il programma odierno degli European Games – Gli italiani in gara oggi agli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di gare degli European Games: a Minsk saranno in palio ancora tanti titoli, e l'Italia punterà soprattutto sul tiro a segno, che assegnerà il titolo nella carabina mista da 50 metri con ...

Giochi Europei di Minsk – Tiro a Segno : Zublasing e Bacci sfiorano la finale nelle gare di aria compressa : Tiro a Segno – European Games: Zublasing e Bacci sfiorano la finale nelle gare di aria compressa Prosegue a Minsk la seconda edizione dei Giochi Europei: in gara oggi i tiratori e le tiratrici di carabina ad aria compressa. Per quanto riguarda la rappresentativa femminile, miglior prestazione tra le azzurre in gara quella di Petra Zublasing (Carabinieri) che ha sfiorato la finale rimanendo fuori per 0.5 decimi, lasciando andare così ...

Tiro a segno - European Games 2019 : nella carabina 10m uomini - oro e carta olimpica per l’israeliano Richter : Sergey Richter si prende la scena nel Tiro a segno agli European Games 2019. Il tiratore israeliano riesce infatti – un po’ a sorpresa – a vincere la gara di carabina maschile ad aria compressa dalla distanza dei 10m ottenendo così anche il visto verso le Olimpiadi di Tokyo 2020; il primo fra l’altro per il contingente della sua nazione in questo quadriennio di shooting sports. L’atleta classe 1989, di origini ...

Tiro a segno - European Games 2019 : nella carabina 10 metri maschile fuori Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio : Niente da fare per gli azzurri del Tiro a segno agli European Games in corso a Minsk: nella carabina 10 metri maschile hanno mancato l’accesso alla finale Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio, rispettivamente 12° e 35° nelle eliminatorie, con l’atto conclusivo riservato ai migliori otto. Le eliminatorie sono state vinte dal campione del mondo in carica della specialità, il russo Sergey Kamenskiy, che ha ottenuto il record della ...

Tiro a segno - European Games 2019 : la rumena Coman si mette al collo l’oro nella carabina 10m. Carta olimpica per la Repubblica Ceca : Può alzare le braccia al cielo ed esultare con la sua carabina. La rumena Laura-Georgeta Coman vince la medaglia d’oro agli European Games 2019, nella gara femminile di carabina ad aria compressa dalla distanza dei 10m. La shooter di Bucarest si mette tutta la concorrenza alle spalle totalizzando 251,3 punti – nuovo record della manifestazione – con una performance straordinaria relegando al secondo posto l’elvetica Nina ...

Tiro a segno - European Games 2019 : la Russia di Lomova e Chernousov si aggiudica il Mixed Team di pistola libera : Ancora e sempre Russia. Il poligono di Minsk ormai è stato monopolizzato dai tiratori del movimento più importante a livello europeo. Margarita Lomova e Artem Chernousov si sono infatti aggiudicati l’oro nella gara di Mixed Team di pistola libera dalla distanza dei 50m battendo in finale i rivali lettoni Agate Rasmane e Lauris Strautmanis, con il punteggio di 94,0 a 81,3. Un dominio totale che ha consegnato a Chernousov peraltro il terzo ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Petra Zublasing non riesce a qualificarsi per la finale di carabina 10m. E’ soltanto undicesima : Dal poligono di Minsk non arrivano buone notizie per il Tiro a segno italiano. Petra Zublasing infatti, trovando soltanto l’undicesimo punteggio di qualificazione, non è riuscita ad accedere alla finale femminile di carabina ad aria compressa da 10m. Totalizzando complessivamente 625,1 punti, l’altoatesina è rimasta fuori dal giro delle migliori otto per cinque decimi di punto: l’ultimo score utile è stato fatto registrare ...