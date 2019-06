The Lincoln Lawyer | David E Kelley prepara un adattamento del romanzo di Michael Connelly

dituttounpop

(Di mercoledì 26 giugno 2019) TheE.torna nella tv in chiaro con un legal drama per CBS tratto dal libro di.La stagione dello sviluppo di nuove serie tv è già iniziata, e uno dei primi progetti venduti ai canali sembra essere di altro profilo. Si tratta di undell’omonimo libro Thedi, da cui è nato anche un film del 2011 Matthew McConaughey e Ryan Phillippe. La serie è adesso in sviluppo per CBS, eE.(creatore di The Practice) si occuperà dell’prodotto da A+E Studios e CBS TV Studios.Scritto daE., Theracconterà di Mick Haller, un idealista che gestisce il suo studio legale direttamente dal sedile posteriore della sua auto (unaTown Car). Haller si occupa di casi grossi e piccoli nella città di Los Angeles.sarà anche produttore esecutivo ...

