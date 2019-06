The Lincoln Lawyer | dai romanzi di Micheal Connelly potrebbe nascere una serie tv per CBS

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Ottenuta la consacrazione d'autore con Big Little Lies e le sue due stagioni su HBO, il produttore e sceneggiatore David E. Kelley prova a tornare alle origini, a quel procedurale a sfondo legale già frequentato in passato con The Practice e Ally McBeal.Così mentre la stagione 2019/20 iniziare dal 22 settembre con i premi Emmy e poi l'avvio di nuove e vecchie, CBS già guarda al futuro e inizia a pianificare i progetti da presentare nel 2020/21. La casa di NCIS, FBI e tanti crime procedurali ha acquistato il progetto di Thedando già il via libera per l'avvio della produzione, che significa iniziare a sviluppare le sceneggiature per poi arrivare all'ordine del pilot.The, daidiunatv per CBS pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2019 11:22.

