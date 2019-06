Tennis | Flavia Pennetta è di nuovo incinta! In arrivo il secondogenito per Fabio Fognini

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La grande famiglia delitaliano si allarga., infatti, sono in attesa del secondo figlio. Dopo la nascita di Federico nel 2017, i due grandi campioni attendono l’delche, al momento, non è ancora dato a sapersi se sarà maschio o femmina. Dopotutto le prime immagini del settimanale “Chi” che hanno messo in mostra la coppia in vacanza assieme al piccolo Federico non propongono che un piccolo accenno di pancia per la vincitrice degli US Open 2015. Non c’è che dire. Ilta di Arma di Taggia sta vivendo un momento strepitoso dentro e fuori dal campo. In poche settimane ha vinto il suo primo torneo Masters 1000 a Montecarlo, è entrato con pieno merito nella top ten della classifica ATP e ora ha messo a segno il colpo più importante, ovvero la seconda dolce attesa della coppia. Non ci rimarrà, quindi, che ...

