Tennis | ATP Antalya 2019 | i risultati di mercoledì 26 giugno Carreno-Busta ai quarti di

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano accede ai quarti di finale : Grande risultato per Thomas Fabbiano. Il Tennista pugliese ha raggiunto i quarti di finale nel torneo ATP di Eastbourne, dopo aver sconfitto il serbo Laslo Djere, numero 30 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 7-6 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Una prestazione molto positiva per il nativo di San Giorgio Ionico, che sull’erba britannica si è ritrovato dopo un periodo molto difficile. Nel primo set è Fabbiano a strappare il ...

Tennis - ATP 250 Antalya 2019 : Lorenzo Sonego va e sfiderà Adrian Mannarino. Avanti Jordan Thompson e Damir Dzumhur : Si sono giocati oggi alcuni secondi turni dell’ATP 250 di Antalya, in Turchia, ultimo appuntamento, assieme a Eastbourne, prima del trasferimento generale a Wimbledon. La notizia principale, per i colori italiani, riguarda il successo in rimonta di Lorenzo Sonego sull’indiano Prajnesh Gunneswaran per 6-7(3) 6-0 7-5; per i suoi primi quarti di finale fuori dalla terra rossa l’appuntamento è con il francese Adrian Mannarino, ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : Lorenzo Sonego vince in rimonta e passa ai quarti! : Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Antalya Lorenzo Sonego rimonta l’indiano Prajnesh Gunneswaran e vola ai quarti di finale: l’azzurro vince dopo due ore e cinque minuti di aspra battaglia con il punteggio di 6-7 (3) 6-0 7-5 ed ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che uscirà dal confronto tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il transalpino Adrian Mannarino, numero 2 del seeding. Nel primo set Sonego ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : vittoria in rimonta per Thomas Fabbiano. Il pugliese accede al secondo turno : Thomas Fabbiano accede al secondo turno del torneo ATP di Eastbourne. Esordio positivo per il Tennista pugliese, numero 102 del mondo, che ha superato in rimonta il britannico James Ward con il punteggio di 2-6 6-3 6-1 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un primo set molto complicato per Fabbiano, che ha sofferto il servizio del britannico, che non ha concesso nulla nei suoi turni di battuta. Dall’altra parte Ward ha ottenuto ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : salutano Seppi e Delbonis - avanti Dzumhur e Gojowczyk : Si sono disputati oggi ad Antalya, in Turchia, nove incontri del primo turno del torneo di Tennis ATP 250: in considerazione dei quattro bye destinati alle prime teste di serie ed in virtù dei due singolari di ieri, manca soltanto un incontro per il completamento del turno, che si giocherà domani, quando verranno disputati anche i primi quattro ottavi di finale. Esce di scena purtroppo il nostro Andreas Seppi, rimontato e battuto ...

Tennis - ATP 250 Antalya 2019 : Andreas Seppi perde al primo turno contro Bernard Tomic dopo oltre due ore : Si conclude subito l’esperienza di Andreas Seppi all’ATP 250 di Antalya. L’altoatesino è stato battuto dall’australiano Bernard Tomic, nel quarto incontro tra di loro in carriera, con il punteggio di 6-4 4-6 4-6. Tomic, che sta cercando di rimettere in carreggiata una carriera che pareva folgorante e si è invece arenata all’attuale numero 101 del mondo, incrocerà ora il proprio destino con quello del tedesco Peter ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Marco Cecchinato subito eliminato da Hubert Hurkacz : Si ferma subito la corsa di Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Eastbourne: sull’erba inglese il Tennista azzurro, numero sette del tabellone, è stato battuto al primo turno in poco più di un’ora complessiva di gioco dal polacco Hubert Hurkacz, capace di imporsi con un duplice 6-4. Nel primo set i servizi dominano l’incontro ed i punti in risposta si contano sulla punta delle dita. Fino al 4-4 l’azzurro perde ...

Tennis - Ranking ATP (24 giugno) : Novak Djokovic in vetta - Fognini n.10 e Berrettini nella top-20 : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (a segno per la decima volta ad Halle, giungendo a quota 102 tornei vinti in carriera), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : Lorenzo Sonego conquista il secondo turno. Sconfitto in due set Joao Sousa : Buona la prima per Lorenzo Sonego (n.74 del mondo). Sull’erba di Antalya (Turchia), il nostro portacolori si è imposto nel match valido per il primo turno del torneo sull’erba turca contro il lusitano Joao Sousa (n.71 del ranking). Una vittoria per 6-3 7-6 (11) in 1 ora e 31 minuti di partita. Un match ben giocato dal piemontese che ha messo in mostra un’ottima correlazione tra il dritto e il servizio, al cospetto di un rivale ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : Feliciano Lopez torna a vincere un titolo. Sconfitto in finale Gilles Simon : Due anni dopo Feliciano Lopez torna a vincere un titolo ATP e lo spagnolo lo fa proprio al Queen’s, che è anche il luogo della sua ultima affermazione in carriera. Il numero 113 del mondo ha Sconfitto in finale il francese Gilles Simon con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 dopo due ore e cinquantatré minuti di gioco. Si tratta del settimo titolo per Feliciano Lopez, il quarto sull’erba. Lopez strappa subito in apertura di match il servizio ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Roger Federer vince il torneo per la decima volta - batte Goffin ed è seconda testa di serie a Wimbledon : Roger Federer fa 102. Tanti sono i tornei da lui vinti in carriera: lo svizzero si impone per la decima volta nella sua casa Tennistica putativa, quella di Halle, in Germania. L’ATP 500 della città sassone è suo dopo la vittoria in finale sul belga David Goffin, sconfitto per 7-6(2) 6-1. Il principale effetto del match odierno riguarda Wimbledon: Federer, infatti, sarà testa di serie numero 2 ai Championships, per effetto ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano supera l’ultimo turno delle qualificazioni : Thomas Fabbiano ha superato l’ultimo turno delle qualificazioni del Natural Valley International sull’erba di Eastbourne, torneo ATP 250, accedendo al tabellone principale. Il 30enne pugliese originario della provincia di Taranto ha battuto col punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco l’argentino Juan Ignacio Londero. Nel primo set Fabbiano, dopo aver già avuto un’occasione nel quinto game, brekka il sudamericano nel settimo, quello ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : terza finale a Londra per Feliciano Lopez. Lo spagnolo affronterà Gilles Simon : Il Queen’s è praticamente una seconda casa per Feliciano Lopez. Lo spagnolo si conferma un grande specialista dell’erba e centra la terza finale della carriera nel torneo londinese dopo aver sconfitto in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco. Per Feliciano Lopez è la diciottesima finale della carriera (sesta sull’erba) e può tornare a vincere ...

Tennis - Matteo Berrettini nella top 20 del ranking ATP se… Il romano tiferà Federer contro Goffin : Matteo Berrettini è a un passo dalla top 20 del ranking ATP, il Tennista romano ha scalato la classifica grazie ai risultati eccellenti ottenuti nelle ultime settimane: il trionfo nell’ATP 250 di Stoccarda e la semifinale raggiunta all’ATP 500 di Halle lo hanno proiettato nell’elite di questo sport e ora ha la concreta possibilità di festeggiare un traguardo importante. Il 23enne sarà numero 20 all’inizio della prossima ...