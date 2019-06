Tenersi in forma | quanti minuti di esercizio vanno fatti ogni giorno a seconda dell' età

gqitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Farefisico einè fondamentale per la nostra salute. Una regola di benessere utile a mantenere alta la qualitàa nostra vita, oltre a essere necessaria ad affrontare l’anzianità senza dipendere da un bastone o da una persona caritatevole disposta a sorreggerci prestandoci il braccio. Le persone che fanno abitualmentefisico sono più sane, vivono meglio e più a lungo, ma ciò non significa che per ottenere questi benefici si debba passare l'intero pomeriggio a correre. Secondo alcuni esperti, bisognerebbe fare circa 10 mila passi ale 30di attività fisica per restare in salute, specialmente quando si è costretti a passare 8 ore alseduto davanti a un computer in un desolato ufficio. Si tratta di semplici numeri che possono salvare la vita e fanno la differenza nel migliorare la ...

bierre7 : @brigitte_gio Tristezza infinita, e non si rendono conto che diventano ridicole. Ok il tenersi in forma, curare l'… - Laura68058792 : @Francesco2370 Comunque si... con questo caldo, per quanto sia bello tenersi in forma...chi te l'ha fatto fare?!? V A N I T O S O - BasketUniverso : Isaiah Thomas e l'insolito modo di tenersi in forma: in campo con la WNBA -