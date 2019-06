Temptation Island 2019 | puntate | anticipazioni e coppie

Temptation Island - l'annuncio della produzione ad Andrea : "Non era mai successo prima" : Subito dopo la puntata, Filippo Bisciglia ha raggiunto il compagno di Jessica: "Per te c'era un terzo video, ma non te l'ho...

Anticipazioni Temptation Island : Vittorio e Katia al capolinea - l'ultima indiscrezione : La prima puntata di Temptation Island non ha deluso le aspettative, confermando gli ottimi ascolti della scorsa edizione e facendo parlare molto di sé nei social network. Alcune coppie si sono messe maggiormente in mostra fin dalle prime battute e tra di esse vanno segnalate Jessica e Andrea, e Katia e Vittorio. Entrambe le fidanzate hanno faticato a nascondere un certo interessamento per i bellissimi ragazzi single con i quali hanno trascorso ...

Temptation Island - la ‘tentatrice’ Federica Lepanto (ex del Grande Fratello) fa spoiler sui social : FQ Magazine Temptation Island, Andrea umiliato dalla fidanzata Jessica: “Ogni mattina gli pulisco le orecchie con il cotton fioc” Temptation Island rappresenta una certezza nei palinsesti estivi di Canale 5, il debutto ha ottenuto 3.5 milioni di telespettatori con oltre il 22% di share. Suscitando, come immaginabile, numerose reazioni sui social. ...

Temptation Island - prima di annullare le nozze Jessica diveca : "Tua per la vita" - : Riccardo Palleschi Jessica e Andrea sono già la coppia più discussa della nuova edizione di Temptation Island, i due prima di entrare nel reality dovevano sposarsi Già durante le prime ore di permanenza al villaggio Jessica si subito avvicinata al tentatore Alessandro, rifiutando anche il falò di confronto con il fidanzato Andrea. Jessica, appena meno di un anno fa, aveva dichiarato amore eterno ad Andrea e lo pubblicò su Instagram. ...

Temptation Island – Chi è Federica Lepanto? Dalla vittoria al GF al ‘corteggiamento’ al fidanzato Massimo [GALLERY] : Federica Lepanto, la 26enne tentatrice sempre più vicina a Massimo, fidanzato di Ilaria E’ iniziata la settima edizione di Temptation Island: le sei coppie partecipanti si sono divise nei due villaggi nei quali vivranno 21 giorni a stretto contatto con 13 tentatori e tentatrici. A mettersi subito in mostra per il suo atteggiamento discutibile è stato Massimo, fidanzato di Ilaria. Il ragazzo si è subito avvicinato alla tentatrice ...

Quanto guadagnano i concorrenti di Temptation Island 2019 : gli stipendi : Quanto guadagnano i concorrenti di Temptation Island 2019: gli stipendi Temptation Island 2019 è iniziato lo scorso 24 giugno: sono state svelate le coppie e i single partecipanti che proveranno a tentare le solide unioni tra un corteggiamento e l’altro. Il reality show ambientato in un bel resort di lusso in Sardegna. Ma la domanda degli utenti, come per ogni show in tv che si rispetti, gira sempre al solito aspetto: i soldi. Quanto ...

Temptation Island 2019 : prima puntata 24 giugno - il primo falò | diretta : Temptation Island 2019 ci regala la sua prima puntata, grazie a cui conosceremo da vicino le sei coppie che si sfideranno nell’edizione di quest’anno. Ancora una volta alla guida Filippo Bisciglia, storico volto del reality di Canale 5 dedicato agli affari di cuore ed alle crisi amorose. Temptation Island 2019 concluderà il suo primo episodio con un falò inatteso: una coppia sceglierà di dividersi prima del tempo, nonostante ...

Temptation Island 2019/ Jessica e Andrea ancora insieme - Katia e Vittorio... : Temptation Island 2019, anticipazioni: Jessica e Andrea ancora insieme mentre Katia e Vittorio pronti all'addio. Spuntano indiscrezioni sulle coppie.

Temptation Island. Katia Fanelli - la scoperta sul selfie con Vittorio è imbarazzante : “Ridicola!” : Katia Fanelli è uno dei personaggi più interessanti dell’edizione in corso di Temptation Island. La fidanzata di Vittorio Collina, “fotonica” bionda che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo il 24 giugno, piace già al pubblico in rete. È stata certamente tra le fidanzate più commentate dagli spettatori fino a oggi, non solo per il linguaggio utilizzato ma anche per il suo aspetto fisico. Gli utenti del web hanno immediatamente confrontato ...

Chi è Katia Fanelli - la Nuova Protagonista di Temptation Island 2019? : Katia Fanelli, originaria di Rimini, è una delle nuove concorrenti che partecipano come coppia all’ultima edizione 2019 di Temptation Island. Cosa sappiamo di lei? Ecco tutto quello che non sapete di lei! Commessa e fidanzata di Vittorio Collina, sarà la Protagonista del docu-reality di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Katia Fanelli, al secolo social @Katia_Fanelli, nasce a Rimini il 19 gennaio 1994. Del segno del Capricorno, è ...

Anticipazioni Temptation Island : Jessica e Andrea si sarebbero rivisti nella loro città : Jessica Battistello e Andrea Filomena sono stati gli indiscussi protagonisti della prima puntata di Temptation Island trasmessa lunedì 24 giugno. Dopo poche ore dall'inizio delle riprese, la fidanzata ha perso la testa per il single Alessandro, cominciando a raccontargli dei dettagli intimi della sua vita e del suo rapporto con Andrea. Quest'ultimo è rimasto sconvolto quando ha ascoltato tali dichiarazioni e ha visto il comportamento della ...

Temptation Island 6 - critiche per la 'fotonica' Katia Fanelli : 'Paris Hilton dei poveri' : Lunedì sera è avvenuta la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality delle tentazioni prodotto da "Fascino", agenzia facente capo a Maria De Filippi, e condotto da Filippo Bisciglia, è tornato ad appassionare i telespettatori di Canale 5, raggiungendo nel suo primo appuntamento tv il miglior debutto di ascolti televisivi ad oggi raggiunto nella storia del programma. La prima puntata di Temptation ...

Temptation Island - Katia Fanelli ha ricorso alla chirurgia estetica ecco il prima e il dopo (FOTO) : Katia Fanelli concorrente di Temptation Island ha ricorso ai ritocchini della chirurgia La nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata su Canale 5 e Katia Fanelli è già una delle protagoniste indiscusse del reality Mediaset. La donna si è presentata al programma condotto daFilippo Bisciglia insieme al suo fidanzato Vittorio. Lui vorrebbe convivere, lei vorrebbe godersi di più la sua libertà. Inutile … Continue reading Temptation ...

Temptation Island : Jessica ed Andrea Hanno Preso In Giro Tutti! : Tra le coppie di Temptation Island messe più duramente alla prova c’è quella formata da Jessica Battistello ed Andrea Filomena. Sui social network tutti si sono schierati dalla parte del ragazzo. Ma alla fine la loro storia è arrivata davvero al capolinea? Ecco la verità sulla coppia che non tutti sanno! Temptation Island 2019: Jessica ed Andrea non si sarebbero lasciati Gli spoiler di Temptation Island non sono ufficiali poiché Mediaset ...