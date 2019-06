Taylor Mega fuori di se** durante lo shopping

(Di mercoledì 26 giugno 2019)si mostra in Senza veli per i suoi seguaci, dopo aver "svaligiato un negozio Gucci". La carriera di, in qualità di influencer marketing, sembra procedere a gonfie vele. Nonostante siano in molti a ritenere che l'attività svolta in rete dallanon debba considerarsi un lavoro, la web influencer continua a condividere i suoi post pubblicitari, incurante di tutte le critiche ricevute. Diverse ore fa, l'ex naufraga de L'Isola dei famosi ha infatti pubblicato, tra le sue storie su Instagram, un video che la immortala in Senza veli, mentre mostra agli internauti dei pantaloni griffati "Gucci"."Abbiamo svaligiato Gucci!", ha esclamato fiera dei suoi nuovi acquisti, nella registrazione di un nuovo video condiviso in rete.L'opinionista dei salottini di Barbara d'Urso continua a provocare il popolo del web, con i suoi post all'insegna dell'opulenza e di immagini pungolanti.Grazie al suo breve ingresso avuto nella casa del Grande Fratello 16,è riuscita a stringere un legame molto forte con l'ormai ex gieffina Erica Piamonte, tanto da far circolare alcune voci secondo cui traed Erica vi sarebbe del tenero.Lastarebbe, però, frequentando anche un imprenditore iraniano milionario, una conoscenza su cuial momento preferirebbe mantenere il massimo riserbo.