Tav | l' Ue finanzierà il 50% dei costi del tratto italiano

Tav : via ai bandi per i lavori - l’UE finanzierà il 50% del tratto italiano : Giornata importante per la TAV: l’annuncio è del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "È stata autorizzata la pubblicazione dei bandi per i lavori in Italia del tunnel della Tav Torino-Lione, è una giornata storica". Il governatore fa sapere al contempo che il tratto nazionale, da Bussoleno a Torino sarà finanziato al 50% dall’Unione Europea, mentre il "il cofinanziamento dell'Ue sale al 55% per la parte ...