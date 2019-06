Tav | Danilo Toninelli | Non c' è nessun bando Viene smentito subito da tutti

MotoGp - Danilo Petrucci non si capacita : “sTavo andando piano - non so perchè sono scivolato” : Il pilota della Ducati ha parlato dell’esito delle qualifiche, soffermandosi sull’errore che lo ha costretto a centrare il settimo tempo Giornata complicata per Danilo Petrucci, costretto a chiudere con il settimo tempo le qualifiche del Gp del Barcellona per una fastidiosa caduta arrivata nel corso della Q2. Alessandro La Rocca /LaPresse Un errore pesante, che non ha permesso al ternano di centrare l’obiettivo ...