Tav | Alitalia | Ponte Morandi | il bandolo della matassa che Lega e M5s non trovano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Parte la gara anche per il versante italianoTav. Notizia fresca, oggi sui giornali. Lo ha deciso ieri il consiglio d'amministrazione di Telt, la società dei governi italiano e francese che ha il compito di realizzare la linea ferroviaria Torino-Lione. E la gara riguarda l'intero tratto del tunnel in Italia, che vale un miliardo di euro. Anche se per far partire le gare è necessario prima il nullaosta dei rispettivi governi, italiano e francese. Ed è proprio sul fronte italiano di quest'aspetto che si registrano alcune novità. “Tav, Conte pronto al sì. Di Maio spalle al muro”, titola sicura La Stampa di Torino, città che si trova proprio lungo la direttrice ferroviaria veloce. “Tav, via libera ai bandi italiani. Laesulta: non sarà leggera” titola il Corriere mentre Il Fatto Quotidiano registra: “Telt fa un altro passo verso il Tav”. “Tav: sì ai bandi per i lavori ...

