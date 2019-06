Stop export armi saudite contro lo Yemen Passa mozione Lega-M5S

Armi all’Arabia Saudita - ok della Camera alla mozione Lega-M5s per chiedere lo Stop all’export verso Riyad ed Emirati : E’ stata approvata alla Camera la mozione presentata dalla maggioranza M5s-Lega per chiedere al governo di sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere usate contro i civili verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, finché non ci saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen. Il testo è passato con 262 voti favorevoli, nessuno contrario e 214 astensioni. L'articolo Armi all’Arabia Saudita, ok ...

Armi - M5s : ‘Stop all’export agli Stati che violano diritti umani. Sottoporre vendita a controllo del Parlamento - c’è nostro ddl’ : Il Regno Unito ha fatto la sua parte. Ora tocca all’Italia, che deve dotarsi di una legge che garantisca la “sovranità del Parlamento sul controllo della vendita di Armi a Paesi in conflitto”. Dopo che il governo britannico ha sospeso le forniture all’Arabia Saudita a causa delle violazioni del diritto internazionale commesse nella guerra in Yemen, il M5s annuncia la presentazione di un ddl sullo stop all’export di ...