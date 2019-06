quotidianodiragusa

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Si chiama Speed4Lifts e ha realizzato un hardware per analizzare e migliorare le performance degli atleti che utilizzano il Velocity Based.

quotidianodirg : Sport e tecnologia, nuove opportunità per le start up - mezza_parola : #news SPORT E TECNOLOGIA, NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE START UP di Italpress -