E' stato condannato all'ergastolo! Spinse un anziano sui binari della metro

Il tentato di omicidio nell'underground di Londra, ora Paul Crossley sconterà la fine dei suoi giorni dietro le sbarre. L'uomo che tentò di uccidere unbuttandolo suipolitana in transito èall'ergastolo. La vicenda in Inghilterra, a Londra, dove Paul Crossley, 46 anni, cercò di togliere la vita a uno sventurato 91enne con uno spintone che lo fece cadere suidell'undergroundcapitale, a Marble ArchIl signore riportò fratture multiple (su tutte, quella del bacino) e un profondo taglio al capo, ma non fu falciato dal treno in arrivo, grazie alla prontezza di riflessi dei presenti e del macchinista. Crossley, peraltro, è recidivo, visto che cercò di ammazzare un ragazzo 23enne nello stesso modo nella stazione di Totthenam Court Road, come ricorda il Messaggero.