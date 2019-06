Spagna | militare e membro equipaggio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro arrestato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La Guardia Civil spagnola haall’aeroporto di Siviglia undell’aereo del, dopo aver scoperto che trasportava 39 chilogrammi di cocaina in una valigia che portava con sé. Secondo Europa Press, che cita fonti della Guardia Civil, i fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di martedì 25 giugno nell’aeroporto San Pablo, dove faceva scalo l’aereo diretto in Giappone, viaggio programmato dalper il vertice del G20. L’, un uomo di 38 anni, questa mattina è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria: si tratta di un sergente del Gruppo speciale di trasporto della Forza Aerea brasiliana, anche se per ora la sua identità non è stata rivelata. Il soldato sarebbe responsabile di un reato contro la sanità pubblica, dopo che nella sua valigia ...

