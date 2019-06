Simona Ventura romantica : C’è una grande felicità nel dirti ti amo

(Di mercoledì 26 giugno 2019)e Giovanni Terzisono insieme da pochi mesi ma si amano come se si conoscessero da sempre, la conduttrice dedica dolci parole per il compleanno del suo amato.e Giovanni Terzi sono usciti allo scoperto ormai molti mesi fa e non hanno più bisogno di nascondere il loro amore. Dopo una lunghissima relazione con Gerò Carraro, la bionda conduttrice ha votato pagina trovando un'ancora sicura tra le braccia del giornalista e scrittore brizzolato.Hanno voluto rendere pubblico il loro amore a gennaio tramite i social. È stataa condividere sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva felice e sorridente accanto a l'uomo con il quale già da tempo si mormorava avesse una relazione. I due vivono entrambi a Milano ma soprattutto Terzi è spesso lontano per lavoro. Quando non possono condividere fisicamente il tempo insieme, i due amano trascorrere lunghe ore al telefono o sui social network, scambiandosi messaggi e tenere dediche appassionate.ha concluso la relazione con Gerò Carraro lo scorso autunno, comunicando la scelta di separarsi dall'imprenditore via Instagram. Ai primi di novembre i due sono apparsi in video spiegando ai loro follower di aver deciso di comune accordo di prendere strade diverse, mantenendo un rapporto civile. Solo qualche mese dopo, quando ormai la relazione con Giovanni Terzi era stata resa nota,ha spiegato al settimanale Oggi quali sono stati i motivi che l'hanno allontanata da Carraro: “Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto“