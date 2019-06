Sesso | le scuse più comuni di lui per non fare l’amore

dilei

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Non solo le donne, a volte anche gli uomini non hanno voglia dil’amore e inventano delleper evitare il. Se il genere femminile spesso ricorre al classico mal di testa, cosa si inventeranno gli uomini? Leche scelgono sono spesso fantasiose, altre volte geniali. Lo scopo è sempre lo stesso: evitare la passione sotto le lenzuola e rimandare l’incontro ad un’altra volta. La prima e più utilizzata è: ho mangiato troppo (o bevuto). Si tratta di una frase che in realtà nasconde anche una piccola verità. Spesso, dopo aver fatto un pasto abbondante, accompagnato da una quantità eccessiva di alcol, anche gli uomini più temerari non hanno voglia di lasciarsi andare a carezze e baci. D’altronde, come è stato ampiamente dimostrato, l’alcol rallenta i riflessi e rende più complicato l’incontro amoroso. Un’altra scusa ricorrente ...

