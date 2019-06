Serie B | i club verso la sfiducia a Balata | ipotesi azzeramento Consiglio direttivo della

Calciomercato Serie A : segui live il calciomercato dei club italiani : Vivi le ultime notizie del calciomercato con La Notizia Sportiva, segui le nostre pillole di mercato live dai migliori club della Serie A Tim.Bologna – Rodrigo Palacio ha deciso: sarà ancora un giocatore del Bologna. L’argentino non valuterà altre offerteJuventus – Su De Ligt è tornato il Barcellona? Nonostante la foto di oggi con Piqué, la priorità del giocatore resta sempre la Juventus. Juve che pensa al rinnovo di ...

Palermo - a rischio l’iscrizione in Serie B : Massimo Ferrero pronto ad acquistare il club rosanero : Il presidente della Sampdoria ha in mente di rilevare il club rosanero in caso di mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B Sono giorni frenetici per il Palermo, la cui iscrizione al prossimo campionato di Serie B non è stata al momento accettata. Il club rosanero si trova adesso in un pericoloso limbo, che potrebbe compromettere la stagione che dovrà partire tra poche settimane. In soccorso della società sembra però arrivare ...

Clamoroso - dramma Palermo : il club non si iscrive - addio Serie B! : Ha del Clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore in casa Palermo. La società rosanero non è infatti riuscita a iscriversi al prossimo campionato di Serie B. La scadenza per la domanda era fissata a mezzanotte, ma secondo le ultime indiscrezioni pare che non si sia riuscito a concludere tutto in tempo. Alla base non ci sarebbero problemi economici ma burocratici: mancherebbe infatti l’originale della fideiussione che andava ...

Le proposte di Alessio Sundas per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C : Il procuratore sportivo Alessio Sundas propone alle istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali una riforma per salvare questo calcio malato economicamente. Delle idee rivoluzionarie per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C. Uno è quello di far giocare solo calciatori under con contratto al minimo sindacale. In questo caso la squadra avrebbe un costo di gestione molto basso, al contrario dell’attuale spesa ...

Serie A TV - così Mediapro punta a convincere i club : Circa 1.193 milioni di euro a stagione. A tanto ammonterebbe la somma che Mediapro sarebbe disponibile ad offrire alla Lega calcio per acquistare i diritti tv del campionato nel triennio 2021-2024 e realizzare il canale tv della Serie A. Secondo quanto ricostruito dal Fatto Quotidiano, la proposta di Mediapro porterebbe nelle casse dei club di […] L'articolo Serie A TV, così Mediapro punta a convincere i club è stato realizzato da Calcio e ...

Dl Crescita - il favore involontario ai club di Serie A : sgravio fiscale del 50% sugli stipendi dei campioni arrivati dall’estero : Dal “rientro dei cervelli” al “ritorno dei campioni”: si può sintetizzare così una degli effetti collaterali del Decreto Crescita, che darà una mano tutt’altro che marginale alla Serie A per tornare competitiva con gli altri grandi tornei europei. Uno sgravio del 50% sulle tasse da pagare sugli stipendi dei campioni che si trasferiranno dall’estero nel nostro campionato: non un maxi-sconto come sembrava essere a un certo punto, e soprattutto ...

Ecatombe in Serie B e Serie C - almeno 7 club a rischio iscrizione : parte la corsa a riammissioni e ripescaggi - le piazze pronte al salto di categoria [NOMI e DETTAGLI] : Mancano pochi giorni al temine ultimo per l’iscrizione ai prossimi campioni di Serie B e Serie C, le scadenze sono infatti previste per la giornata di lunedì 24 giugno, la situazione per alcuni club è delicata e non sono da escludere clamorosi colpi di scena e ribaltoni e con la corsa al ripescaggio. Partiamo dal campionato cadetto, sono due le situazioni delicatissime, stiamo parlando di Palermo e Trapani. I rosanero hanno cambiato ...

La Roma è ormai il passato - Totti finisce sul… mercato : due club di Serie A sulle sue tracce : Salutata la Roma con la conferenza stampa di ieri, Francesco Totti valuta adesso il suo futuro: sono tante le offerte già recapitategli Francesco Totti ha chiuso ufficialmente il proprio rapporto con la Roma, al termine di una conferenza stampa durissima in cui si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa. Alfredo Falcone – LaPresse Un addio polemico, che ha spinto il club giallorosso a rispondergli per le rime con una nota ufficiale, ...

Le notizie del giorno – Caos Serie B e C - tutti i club a rischio iscrizione - la stoccata di Sacchi alla Juve - la prossima squadra di Totti : Caos Serie B E C – La situazione più delicata in Serie B è quella del Palermo, la nuova dirigenza ha rispettato tutte le scadenze ma deve fare i conti con la gestione precedente e con i tanti debiti che mettono a rischio il futuro del club, servono subito 14 milioni di euro, la dirigenza si è dichiarata tranquilla ma la preoccupazione tra i tifosi c’è. I nuovi paletti imposti della Figc potrebbero portare numerose defezioni nella ...

Caos Serie B e Serie C - è rebus iscrizione : tutti i club a rischio - può partire la corsa al ripescaggio [NOMI e DETTAGLI] : I campionati di Serie B e Serie C sono andati da poco in archivio ma già si pensa alla prossima stagione, una stagione che si preannuncia scoppiettante con tante piazze prestigiose pronte a dare battaglia per ottenere la promozione. Ma molto probabilmente l’estate sarà bollente tra questione iscrizione, format ed eventuali ripescaggi. Dopo il Caos della scorsa stagione l’obiettivo è quello di arrivare ad un numero definitivo di ...

Clamoroso scandalo combine - in ballo club e calciatori in Italia : spunta un nuovo filone in Serie A - altro terremoto [NOMI e DETTAGLI] : Clamoroso nuovo scandalo che riguarda il calcio, ci sarebbe infatti anche un filone Italiano nell'”Operacion Oikos’ che nelle scorse settimane aveva portato all’arresto di dirigenti e calciatori per partite in Liga ed in Serie B spagnola. Adesso questo nuovo terremoto che potrebbe portare conseguenze, secondo quanto riportano i media spagnoli Marca, El Pais e “As” l’ex attaccante Carlos Aranda sarebbe ...

Il Bari in Serie C - il club si trasforma in Spa intanto arrivano i primi acquisti : Il Bari ha conquistato la promozione nel campionato di Serie C ed adesso si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione con l’intenzione di provare ad ottenere una nuova promozione. Con la promozione il club diventa una Spa, il passaggio è avvenuto il 12 giugno 2019 nella sede della Filmauro, con atto ai rogiti del notaio Fabiana Togandi. Come comunica il club l’evoluzione è avvenuta “in ottemperanza ai ...

Sky – Serie A - ha appena rescisso il contratto : trasferimento al nuovo club : Marco Giampaolo ha rescisso il contratto con la Sampdoria Come riporta Sky Sport Marco Giampaolo non è più il tecnico della Sampdoria, il club ha depositato la risoluzione consensuale del contratto, per cui adesso il tecnico potrà firmare l’accordo per sedere sulla panchina del Milan. Leggi anche Tmw, Lozano-Napoli: “Nelle ultime ore nuova offerta choc al PSV e ingaggio top al messicano. Le cifre Potrebbe interessare anche Radio ...

Serie C - Teramo : Franco Iachini è il nuovo proprietario del club [DETTAGLI] : La società Teramo Calcio Srl ha una nuova presidenza. Franco Iachini è ufficialmente il nuovo proprietario del club. Il closing è avvenuto nella tarda serata di ieri, presso la Infosat, azienda del neo-presidente biancorosso, alla presenza del notaio Antonio Mastroberardino, dell’ex patron Luciano Campitelli, del vice-presidente uscente Ercole Cimini, e dei soci di minoranza. Franco Iachini, 55 anni, Ingegnere Elettronico, originario ...