Sequestrati beni per un milione di euro a Luca Lucci | capo ultrà del Milan

Milan - Sequestrati beni per un milione di euro al capo ultras del Luca Lucci : Sono stati sequestrati beni per oltre un milione di euro a Luca Lucci, 38 anni, capo ultrà del Milan. Si tratta di una misura di prevenzione chiesta dalla questura di Milano alla sezione misure di prevenzione del tribunale ed è la prima volta che viene eseguita nei confronti di esponenti del tifo or

‘Ndrangheta - truffa allo Stato : Sequestrati beni per 2 - 3 milioni : L'articolo ‘Ndrangheta, truffa allo Stato: sequestrati beni per 2,3 milioni proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Neymar - nuovi guai in Brasile : Sequestrati 36 beni immobili per evasione fiscale : L’anno nero di Neymar continua. Dopo la denuncia per stupro da parte della modella Najila Trindade, quella per aver diffuso sui social immagini intime della donna, l’infortunio che gli ha impedito di giocare la Coppa America e il fatto che al Paris Saint-Germain non sia ritenuto più intoccabile, ora c’è il sequestro di 36 beni […] L'articolo Neymar, nuovi guai in Brasile: sequestrati 36 beni immobili per evasione fiscale ...

Vicenza : Gdf - contrasto alle frodi - Sequestrati beni per oltre 150 mila euro (2) : (AdnKronos) - Per tale ragione, la Procura della Repubblica di Vicenza, sulla scorta delle risultanze investigative prodotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha avanzato nei confronti dell'imprenditore un’apposita richiesta di sequestro preventivo in ordine all’ipotesi di reato di “dichi

Vicenza : Gdf - contrasto alle frodi - Sequestrati beni per oltre 150 mila euro : Vicenza, 14 giu. (AdnKronos) - Al termine di complesse attività di polizia economico – finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza della Gdf hanno eseguito, nei giorni scorsi, un provvedimento emesso dal Gip presso il locale Tribunale, sottoponendo a sequestro preventivo disponibili

Sequestrati in Thailandia i beni del tesoriere di Cosa nostra : Le fiamme gialle di Palermo hanno eseguito un provvedimento di sequestro e congelamento di beni disposto dalla Corte Reale Civile del Regno di Thailandia nei confronti di Vito Roberto Palazzolo, ex tesoriere del boss Riina e Provenzano Roberto Chifari Operazione Fake Refund delle fiamme gialle di Palermo. Roberto Palazzolo, esponente di primo piano di Cosa nostra, riciclatore e tesoriere per conto dei mafiosi del calibro di Totò ...

Sequestrati in Thailandia i beni del tesoriere di Cosa nostra : Roberto Palazzolo protagonista del traffico internazionale di stupefacenti tra Sicilia, Estremo Oriente e Stati Uniti. Le cui indagini erano coordinate dal Falcone e dal procuratore di New York Rudolph GIuliani. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di sequestro e ...

Mafia - Sequestrati beni tesoriere Riina : 8.30 sequestrati in Thailandia beni di Vito Roberto Palazzolo, ex tesoriere del boss di Cosa Nostra Totò Riina. Palazzolo era stato arrestato a Bangkok nel 2012, dopo una latitanza durata oltre venti anni, ed estradato in Italia nel 2013 per scontare la pena. Fu il l protagonista indiscusso del traffico internazionale di droga tra Sicilia, Estremo Oriente e Usa, noto come "Pizza Connection". Palazzolo fu anche amministratore dei beni di ...

Milano : Sequestrati beni per 10 mln a imprenditore per evasione fiscale : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno proceduto al sequestro di beni immobili e attività finanziaria

Reati tributari - Sequestrati beni per 27 milioni di euro : I finanzieri dei Comandi Provinciali di Bologna e Modena hanno sequestrato disponibilità bancarie e beni mobili e immobili per quasi 27 milioni di euro nelle province di Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Taranto e Sassari. Denunciate 22 persone per Reati tributari. Scoperto un meccanismo fraudolento messo in atto da numerose società intestate a prestanome che non versavano i debiti erariali e utilizzavano costantemente crediti ...

Mafia : Corleone - Sequestrati 1 - 5 mln di beni a famiglia Lo Bue : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - beni per circa 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Ros, su richiesta della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, a Calogero Giuseppe Lo Bue, fratello del capo mandamento di Corleone Rosario Lo Bue condannato, nel 2007, ad ot

Casamonica - Sequestrati beni per oltre un milione e mezzo di euro : sigilli anche a una cappella funeraria gentilizia : Conti correnti, un’auto, contanti, gioielli, anche una cappella funeraria. E’ di oltre un milione e mezzo di euro il valore di un maxi-sequestro di beni alla famiglia Casamonica eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati. I militari dell’Arma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo firmato dal gip di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Molti dei valori messi sotto sigilli dai ...

Camorra - 11 arresti : Sequestrati beni per 10 milioni di euro : Undici arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e dai Finanzieri del Nucleo di Polizia di Salerno