Sei Nazioni | parte vendita per Italia-Scozia e Italia-Inghilterra a Roma

romadailynews

(Di mercoledì 26 giugno 2019)– Sono inda oggi i tagliandi e gli abbonamenti per assistere alle due partite interne dell’di rugby nel Sei2020. L’appuntamento e’ allo stadio Olimpico sabato 22 febbraio contro lae sabato 14 marzo con l’. I biglietti saranno disponibili attraverso i canali diTicketOne, nei puntiListicket e tramite il call center 892.101. L'articolo Seiperproviene daDailyNews.

Federugby : ?? @SixNationsRugby 2020: da oggi, in vendita i biglietti per le sfide casalinghe di #Italrugby ?… - volonellaluce : Tutta la terra canti a Dio, Lodi la sua Maestà! Canti la gloria del Suo nome, grande sublime Santità! Dicano tutte… - Cristobalvaras : RT @Federugby: ?? @SixNationsRugby 2020: da oggi, in vendita i biglietti per le sfide casalinghe di #Italrugby ? -