Sea Watch,capitana:entriamo a Lampedusa

"Ho deciso di entrare in porto a. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo". Lo annuncia Carole Rakete,della Sea3, con a bordo 43 migranti al largo della Sicilia. "In 14 giorni nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile,l'Europa ci ha abbandonati", aggiunge., dice la Ong in un tweet, "non per provocazione ma per necessità, per responsabilità". La Corte di Strasburgo ha detto no alla sbarco. La nave starebbe già entrando in acque italiane.(Di mercoledì 26 giugno 2019)