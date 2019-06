Sea Watch | manifestazione di solidarietà a Milano | “Di fronte a barbarie disobbedire è un

Sea Watch - perché non è ancora finita. E Salvini sfida la Ue : "Non li riconosco" : "Le autorità italiane sono appena salite a bordo della Sea Watch 3 impedendoci di attraccare al porto sicuro di Lampedusa. Hanno controllato la nave e i passaporti dell'equipaggio e ora attendono istruzioni dai superiori. Io spero che facciano scendere presto i migranti soccorsi". Sono le parole di

Sea Watch ferma davanti Lampedusa. «Migranti esausti» - ma non c'è autorizzazione allo sbarco : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Tuttavia, i 42 migranti a bordo potrebbero non sbarcare questa sera...

Paradosso Sea Watch : sbarco negato ma a Lampedusa 300 migranti in un mese : Porti chiusi ma solo alle Ong: da settimane si registra un incremento degli arrivi via mare, non solo a Lampedusa ma anche...

**Migranti : sbarco Sea Watch potrebbe slittare** : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - potrebbero non sbarcare questa sera dalla nave Sea watch i 42 migranti a bordo. Come apprende l'Adnkronos, al momento, non ci sarebbe l'autorizzazione allo sbarco da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. La situazione potrebbe evolversi in serata, ma per ora è fer

Disobbedire è l’unico modo per resistere. E la multa a Sea Watch la pagheremo in tanti : Ben venga il processo alla Sea Watch se serve una volta per tutte a alzare il dibattito e ad approfondire il diritto del mare e i trattati internazionali che regolano il salvataggio di vite umane. Ha fatto bene la comandante a sfidare Salvini: ora finalmente si scoprirà che la Giustizia ha i mezzi per approfondire più di qualche orribile tweet.Continua a leggere

Sea Watch 3 - perché il capitano Carola Rackete è una fuorilegge e non un'eroina : La Sea Watch 3 ha violato la legge forzando il blocco navale per volontà di Carola Rackete, il capitano della nave. Ora la ong staziona fuori dal porto di Lampedusa, affiancata da una nave della Guardia di Finanza, in attesa dell'epilogo di questa vicenda. La volontà quella di entrare in porto, ma i

Sea Watch 3 : chi è Carola Rackete - la capitana che ha sfidato 'il capitano' Salvini : Carola Rackete. 31 anni, è la capitana tedesca della nave Sea Watch 3 che oggi, sfidando il divieto del vice premier Matteo Salvini, ha forzato il blocco ed è entrata nelle acque territoriali italiane pronta a far sbarcare sull'isola di Lampedusa i 42 profughi che ha a bordo. Il nostro ministro dell’Interno l'ha definita solo una sbruffoncella che sta facendo politica sulla pelle degli immigrati ma, in realtà, il comandante Rackete. è tutto ...

Sea Watch - la capitana Carola Rackete : “Finanzieri a bordo. Spero facciano scendere presto i migranti soccorsi” : “Le autorità italiane sono appena salite a bordo della Sea Watch 3 impedendoci di attraccare al porto sicuro di Lampedusa. Hanno controllato la nave e i passaporti dell’equipaggio e ora attendono istruzioni dai loro superiori. Io Spero veramente che facciano scendere presto i migranti soccorsi“. Lo ha spiegato, in un video pubblicato sul profilo Twitter, la capitana della nave Carola Rackete, che nel pomeriggio ha deciso di ...

Zingaretti vuole Conte "a bordo" della Sea Watch : Il Partito democratico ha deciso di schierarsi senza se e senza ma al fianco della Sea Watch 3 e della decisione del capitano Carola Rackete di forzare il blocco imposto dal Ministro Salvini, per provare ad ogni costo a far sbarcare i 43 migranti a bordo a Lampedusa. Una delegazione di parlamentari dem guidata dal capogruppo Graziano Delrio e composta da Matteo Orfini e Fausto Raciti, ai quali si aggiungerà anche Davide Faraone, ...

