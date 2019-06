Sea Watch | la comandante una ‘sbruffoncella’? Gli italiani non la pensano tutti come

Sea Watch arriva a Lampedusa : carabinieri sul molo. Salvini : «Non sbarcheranno» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con 42 migranti a bordo, ha deciso di...

Sea Watch 3 : forzato il blocco navale - è in acque italiane : La Corte europea dei diritti dell'uomo ieri ha respinto il ricorso della Sea Watch, avanzato dalla Ong tedesca nella speranza di poter avere, in qualche modo, l'autorizzazione ad attraccare in un porto italiano, Lampedusa per l'esattezza. L'Italia dal canto suo, basandosi sulle proprie leggi, sta infatti rifiutando da ormai 14 giorni di consentire all'attracco dell'imbarcazione. Il decreto sicurezza e le volontà del governo, su ispirazione del ...

Sea Watch - Orfini (Pd) a Lampedusa : “Ringraziamo il capitano - ha fatto il suo dovere salvando vite” : Matteo Orfini (Pd) sarà fra poche ore a Lampedusa per prestare assistenza alla nave Sea Watch 3 e per monitorare che l'eventuale sbarco avvenga in condizioni di sicurezza. Colui ci saranno anche Delrio, Raciti e Faraone. "Il capitano Rackete ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè garantire la sicurezza dei migranti", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.Continua a leggere

Chi è Carola Rackete - il capitano della Sea Watch 3 che ha forzato il blocco navale : Carola Rackete (foto: Till M. Egen/Sea-Watch.org.) Il 26 giugno verrà ricordata come una data in cui è successo un fatto straordinario: una nave di una ong del Mediterraneo, la Sea Watch 3, ha infranto il divieto d’ingresso imposto dal ministro Salvini ed è entrata in acque italiane. La decisione, annunciata su Twitter dalla stessa ong e confermata dai dati Gps sulla navigazione, è stata presa dal capitano della nave Carola Rackete, dopo ...

