Sea Watch | il Pd fa la passerella | staffetta dem a Lampedusa

Sea Watch - “migranti disperati dopo sentenza Cedu”. Commissione Ue : “Contatti con Stati per i ricollocamenti” : “Questa mattina abbiamo comunicato ai naufraghi la decisione della Corte di rigettare il ricorso. Sono disperati. Si sentono abbandonati. Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell’Europa, dei loro diritti umani”. Il tweet arriva dalla Sea Watch, la nave della ong tedesca che batte bandiera olandese da 14 giorni al largo di Lampedusa con migranti a bordo. Tutti “disperati” dopo la decisione dei giudici ...

Migranti : Faraone - 'a Lampedusa staffetta dem per Sea Watch3' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "A partire dalle prossime ore il Pd Sicilia garantirà una presenza organizzata e continua a Lampedusa per monitorare la situazione della Sea Watch3, ferma a largo dell’isola, e continuare a chiedere che il governo consenta lo sbarco dei Migranti". Ad annunciarlo su Fb

Sea Watch - l’Ong lancia la raccolta fondi : “Aiutate la difesa legale della comandante della nave” : La Sea Watch lancia un appello sul proprio profilo Facebook, chiedendo un sostegno economico per difendere legalmente la comandante della nave, che nel frattempo potrebbe decidere di forzare il blocco e attraccare a Lampedusa. La Commissione europea fa sapere di essere già impegnata nell'organizzazione della fase successiva, cioè sul ricollocamento dei migranti, sottolineando però di non poter decidere sul luogo dello sbarco.Continua a leggere

Sea Watch 3 - Ue al lavoro : «Contatti con gli Stati per ricollocare i migranti» : La Commissione europea sta lavorando per sistemare i migranti a bordo della Sea Watch una volta sbarcati. Il ministro Salvini: «Se sbarcano in Italia sequestriamo la nave»

Appello di Sea Watch : raccolta fondi per pagare la multa al capitano Carola in caso di sbarco : La ong chiede donazioni per la difesa legale del capitano Carola Rackete che, se violasse il divieto di ingresso nelle acque...

Migranti : Sea Watch3 - continua presidio davanti Cattedrale Palermo : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Prosegue anche stasera, dalle 21, il presidio di solidarietà per la Sea Watch3 davanti al sagrato della Cattedrale di Palermo. "Purtroppo ancora nulla è cambiato e la Corte di giustizia europea ha inspiegabilmente respinto la richiesta dei Migranti a bordo della SeaWat

Il silenzio sulla SeaWatch mostra le divisioni della sinistra : Il silenzio non aiuterà quelli che oggi sono in crisi di consensi. E il recupero di vecchie ricette potrebbe solo rafforzare l’egemonia di chi è al governo. Leggi

Non solo l’Italia - l’Europa intera se ne frega dei 42 migranti della Sea Watch : Da due settimane la nave della ong Sea Watch si trova al largo di Lampedusa. A bordo ci sono 42 persone migranti, a cui viene negato lo sbarco sulle coste italiane a causa della politica dei porti chiusi. Qualche giorno fa, la capitana della nave e i migranti a bordo hanno invocato l’articolo 2 sul diritto alla vita e l’articolo 3 sul divieto di trattamenti inumani e degradanti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti ...

Chi è Carola Rackete - la capitana di Sea Watch che ha sfidato Salvini : Nonostante la consapevolezza di andare incontro a un’incriminazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, oltre che a una multa e alla confisca della nave, Carola Rackete, capitana tedesca 31enne della Sea...

Sea Watch : naufraghi sono disperati : 11.47 "Abbiamo comunicato ai naufraghi la decisione della Corte Ue di rigettare il ricorso sullo sbarco.sono disperati.Si sentono abbandonati. Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell'Europa,dei loro diritti umani".Così Sea Watch su twitter. E su Fb: "Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate in un porto sicuro,potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia.Aiuta a ...

Sea Watch - la comandante potrebbe forzare il blocco. Raccolta fondi per pagare la multa : Poiché sia l'appello della comandante Carola Rackete, sia quello dei migranti a bordo non sono stati ascoltati e nemmeno la Corte di Strasburgo ha dato ragione alla Sea Watch, la nave potrebbe sbarcare comunque, andando incontro a tutte le conseguenze del caso, pur di riportare a terra le 42 persone fuggite dalle carceri libiche e salvate in mare, che da 14 giorni attendono un porto sicuro. Per ora l'unico porto indicato loro ...

Migranti - Sea Watch lancia raccolta fondi per pagare multa sbarco : Migranti, Sea Watch lancia raccolta fondi per pagare multa sbarco L’intenzione della Ong tedesca sarebbe quella di entrare nel territorio italiano e far sbarcare a Lampedusa le 42 persone a bordo. Sui social scrive: “Aiuta a difendere i diritti umani e dona al fondo di assistenza legale Sea Watch” Parole chiave: ...

Sea-Watch 3 - è questione di ore. La capitana pensa a forzare il blocco. L'appello della Ong : " Donate i soldi per l'assistenza legale" : Dopo il verdetto della Ue, la nave ancora in mare senza un porto sicuro. Nuovo orrore:a 25 miglia dalle coste di Agrigento, un peschereccio ha trovato impigliato nelle reti il corpo di un giovane uomo

Sea Watch 3 - la capitana Carola Rackete pronta a forzare il blocco : "Questione di ore" - atto di guerra : Lo aveva annunciato e ora, stando a quanto trapela, sta per farlo. Si parla della capitana di Sea Watch 3, Carola Rackete, che potrebbe forzare il blocco. Questione di ore, assicura Repubblica.it. Fari puntati su Lampedusa, dunque, il giorno successivo la pronuncia della Corte di Strasburgo che ha r