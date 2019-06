Sea Watch forza il blocco | nave davanti al posto di Lampedusa | DIRETTA

tg24.sky

(Di mercoledì 26 giugno 2019) SeailaldiDecisione di Carola Rackete per far scendere i 42 naufraghi della: "So a cosa vado incontro, non è per provocazione ma per necessità". Ira di Salvini: "Utilizzeremo ogni mezzo lecito, chi sbaglia paga". La capitana "una sbruffoncella che fa politica"

giannigipi : I discorsi sono belli ma li porta via il vento. Forse adesso è il momento di frugarsi un pochino. Se si può, come s… - LegaSalvini : ++ ??#SALVINI: 'LA SBRUFFONCELLA DELLA SEA WATCH FORZA IL BLOCCO? BASTA! SCHIERIAMO LA FORZA PUBBLICA' ++ - Linkiesta : Come l’Italia abbia potuto mettersi nelle mani di #Salvini, un tetro collezionista di disperazioni, è un segreto in… -