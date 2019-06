Sea Watch ferma davanti Lampedusa | forzato blocco di una motovedetta Salvini | «Non

Sea Watch forza il blocco - nave davanti al posto di Lampedusa : DIRETTA : Sea Watch forza il blocco, nave davanti al posto di Lampedusa: DIRETTA Decisione di Carola Rackete per far scendere i 42 naufraghi della nave: "So a cosa vado incontro, non è per provocazione ma per necessità". Ira di Salvini: "Utilizzeremo ogni mezzo lecito, chi sbaglia paga". La capitana "una sbruffoncella ...

Sea Watch - Salvini : ‘Ue si faccia viva o non identifichiamo imigranti. Rotta balcanica - potremmo costruire una barriera fisica’ : La decisione del capitano della Sea Watch, Carola Rackete di entrare in acque territoriali italiane e puntare verso Lampedusa nonostante il divieto del Viminale ha provocato le reazioni di tutti i partiti politici. Matteo Salvini ventila la possibilità di “non identificare i migranti” e rilancia minacciando di costruire “barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei”. Anche Luigi Di Maio se la prende ...

Sea Watch - la comandante : 'Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa per necessità' : La comandante della Sea Watch 3, la tedesca Carola Rackete, aveva annunciato di essere pronta a forzare il blocco navale, con lo scopo di far sbarcare in sicurezza i 42 migranti presenti sull'imbarcazione. E poche ore fa la stessa Rackete ha deciso di far entrare la nave dell'organizzazione umanitaria nelle acque territoriali italiane, in direzione di Lampedusa. Ciò ha, inevitabilmente, portato ad alcune polemiche in ambito politico: ...

Sea Watch 3 - Matteo Salvini : "Pronti a sospendere il trattato di Schengen se l'Ue non ferma i migranti" : Matteo Salvini non fa marcia indietro sul caso Sea Watch: "La sospensione del trattato di Schengen: questa è la richiesta pronta ad essere avanzata dal presidente del Friuli, Massimiliano Fedriga, nel caso in cui non si riuscisse a fermare i migranti che arrivano via terra dal confine con la Sloveni

Sea Watch ferma davanti Lampedusa - forzato il blocco di una motovedetta. Salvini : «Non identifichiamo i migranti» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel...

No - sulla Sea Watch la Corte di Strasburgo non ha dato ragione a Salvini : Martedì, la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha cercato di spiegare le ragioni che l’hanno indotta a rigettare il ricorso presentato dal capitano della Sea Watch 3 e da alcuni migranti a bordo per ottenere dallo stato italiano le cosiddette “mis

Sea Watch 3 - l'arroganza di Carola Rackete : la risposta alla Capitaneria italiana : Alle 14 di mercoledì 26 giugno, la Sea Watch forza il blocco navale ed entra in acque italiane alla volta di Lampedusa, in barba alle leggi italiane. Obiettivo, far sbarcare in Italia i 42 immigrati a bordo. Solo in Italia, perché la ong non ha mai preso in considerazioni soluzioni alternative: il g

Il braccio di ferro sulla Sea Watch e lo choc fiscale : La pressione fiscale è un bell'indicatore all'ingrosso. Tanto entra, tanto si produce, poi si fa una bella frazione e si vede come va. Succede che, complice la frenata dell'economia e in attesa dei miracoli del cambiamento, il suddetto cambiamento ci sia, ma verso un inasprimento del prelievo genera

Vauro tifa la Sea Watch 3 contro Salvini : "Abbasso il Capitano e viva la Capitana!" : Pina Francone Il vignettista gongola per il fatto che la Sea Watch 3 abbia forzato il blocco, entrando in acque italiane "? il Capitano, W la Capitana!". Vauro Senesi gongola per il fatto che la Sea Watch 3 abbia forzato il blocco, entrando in acque italiane e puntando dritto verso il porto di Lampedusa. Il vignettista segue in diretta la vicenda e ha già sfornato un disegno a commento della querelle, cogliendo l’occasione – ...

Sea Watch 3 - l'arroganza di Carole Rackete : la risposta alla Capitaneria italiana : Alle 14 di mercoledì 26 giugno, la Sea Watch forza il blocco navale ed entra in acque italiane alla volta di Lampedusa, in barba alle leggi italiane. Obiettivo, far sbarcare in Italia i 42 immigrati a bordo. Solo in Italia, perché la ong non ha mai preso in considerazioni soluzioni alternative: il g

Sea Watch davanti Lampedusa : attracco in serata. Salvini : «Non identifichiamo i migranti» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel...

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini : Carola Rackete, la giovane capitana della Sea Watch che ha appena infranto il divieto di Matteo Salvini decidendo di entrare in acque territoriali italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa e che ora rischia una multa fino a 50.000 euro, non si è sempre occupata di soccorrere naufraghi nel Mediterraneo. Ha anche una laurea in Conservazione ambientale, ha studiato 5 lingue e per anni ha solcato i mari ghiacciati del Circolo Polare Artico.

Sea Watch 3 ferma davanti al porto di Lampedusa - carabinieri sul molo | Salvini : "Dov'è l'ordine di arresto?" | Attacco all'Ue : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo"

Chi è Carola Rackete - capitano della Sea Watch 3 che ha sfidato il Viminale : La 31enne, di nazionalità tedesca, ha deciso di entrare in acque italiane con l'Ong battente bandiera olandese. Una vita dedicata ai migranti: "Sono bianca e nata in un Paese ricco"