Sea Watch davanti Lampedusa | attracco in serata Salvini | «Non identifichiamo i migranti»

Vauro tifa la Sea Watch 3 contro Salvini : "Abbasso il Capitano e viva la Capitana!" : Pina Francone Il vignettista gongola per il fatto che la Sea Watch 3 abbia forzato il blocco, entrando in acque italiane "? il Capitano, W la Capitana!". Vauro Senesi gongola per il fatto che la Sea Watch 3 abbia forzato il blocco, entrando in acque italiane e puntando dritto verso il porto di Lampedusa. Il vignettista segue in diretta la vicenda e ha già sfornato un disegno a commento della querelle, cogliendo l’occasione – ...

Sea Watch 3 - l'arroganza di Carole Rackete : la risposta alla Capitaneria italiana : Alle 14 di mercoledì 26 giugno, la Sea Watch forza il blocco navale ed entra in acque italiane alla volta di Lampedusa, in barba alle leggi italiane. Obiettivo, far sbarcare in Italia i 42 immigrati a bordo. Solo in Italia, perché la ong non ha mai preso in considerazioni soluzioni alternative: il g

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini : Carola Rackete, la giovane capitana della Sea Watch che ha appena infranto il divieto di Matteo Salvini decidendo di entrare in acque territoriali italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa e che ora rischia una multa fino a 50.000 euro, non si è sempre occupata di soccorrere naufraghi nel Mediterraneo. Ha anche una laurea in Conservazione ambientale, ha studiato 5 lingue e per anni ha solcato i mari ghiacciati del Circolo Polare ...

Sea Watch 3 ferma davanti al porto di Lampedusa - carabinieri sul molo | Salvini : "Dov'è l'ordine di arresto?" | Attacco all'Ue : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo"

Chi è Carola Rackete - capitano della Sea Watch 3 che ha sfidato il Viminale : La 31enne, di nazionalità tedesca, ha deciso di entrare in acque italiane con l'Ong battente bandiera olandese. Una vita dedicata ai migranti: "Sono bianca e nata in un Paese ricco"

Sea Watch davanti Lampedusa : carabinieri sul molo - attracco in serata. Salvini : «Atto ostile» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

Sea Watch davanti Lampedusa : carabinieri sul molo - attracco in serata. Salvini : «Atto ostile» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

Sea Watch 3 - «Abbiamo forzato il blocco a Lampedusa». Ora è ferma davanti al porto. Salvini : «Non scendono» : La Commissione europea sta esplorando dove poter collocare i migranti a bordo della Sea Watch una volta sbarcati. Il ministro Salvini: «Se sbarcano in Italia sequestriamo la nave»

Sea Watch 3 - Meloni reclama il pugno duro : 'La nave va affondata' : La Sea Watch ha scelto di non rispettare le norme e di varcare il confine delle acque nazionali italiane, noncurante di quelli che potrebbero essere i provvedimenti che saranno presi dall'Italia. In attesa di capire come si dirimerà la questione iniziano a fioccare le reazioni politiche su quanto sta accadendo. Particolarmente duro è stato, in tal senso, l'intervento di Giorgia Meloni che, attraverso il suo profilo Facebook, ha voluto dire la ...

Sea Watch forza il blocco : entriamo in porto a Lampedusa - i naufraghi sono allo stremo : «Adesso basta, arriviamo». C’è il sole a picco su Lampedusa quando nel primissimo pomeriggio di un mercoledì carico di tensione la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete annuncia di aver puntato il timone verso la costa e di essere già in acque italiane, ora è davanti all’isola, con lo sbarco previsto per le 20.30. Sul molo sono schierati i ca...

Sea Watch arriva a Lampedusa - attraccherà in serata. Salvini : «Atto ostile». Dal governo atto formale all'Olanda : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

"Devo entrare in acque italiane" - così la Sea Watch ha forzato il blocco : Chiara Sarra ? La Sea watch forza il blocco: "Siamo entrati in acque italiane" Sea watch, il Pd fa la passerella: "staffetta" dem a Lampedusa Ecco chi è la "capitana" della Sea watch ?videoSalvini: "Non scenderanno"Il messaggio della "capitana" alla Capitaneria di Lampedusa: "Virerò la barca". E la mancata autorizzazione non la ferma "Buonasera, la informo che devo entrare ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'su Sea Watch sceneggiata di pessimo gusto' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Sulla nave Sea watch stiamo assistendo a una sceneggiata, e pure di pessimo gusto". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che sta seguendo l'evolversi della situazione. "E' una sceneggiata mediatica - dice il sindaco - Stanotte sono sba

Sea Watch 3 - il sindaco di Lampedusa : "Fino alle 20 non attracca". Motovedette per i migranti? : E adesso, che succede? Sea Watch 3 come è noto ha forzato il blocco navale e ora è piantata davanti a Lampedusa, in attesa di entrare nel porto per far sbarcare i 42 immigrati a bordo della nave ormai da 14 giorni. Matteo Salvini ha detto che "non sbarcherà nessuno", anche se a questo punto è diffic