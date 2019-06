Sea-Watch 3 | è questione di ore La capitana pensa a forzare il blocco L' appello della

Sea Watch 3 - la capitana Carola Rackete pronta a forzare il blocco : "Questione di ore" - atto di guerra : Lo aveva annunciato e ora, stando a quanto trapela, sta per farlo. Si parla della capitana di Sea Watch 3, Carola Rackete, che potrebbe forzare il blocco. Questione di ore, assicura Repubblica.it. Fari puntati su Lampedusa, dunque, il giorno successivo la pronuncia della Corte di Strasburgo che ha r

Sea Watch forzerà il "blocco" : "Dateci soldi per le sanzioni" : Angelo Scarano L'ong è pronta a fronza il divieto imposto dal Viminale. Col dl Sicurezza Bis, Sea Watch rischia una multa pesante e la confisca della nave Sea Watch non si arrende. La nave che si trova a 15 miglia da Lampedusa in acque internazionali con 42 migranti a bordo ha ricevuto due colpi duri. Il primo è stato il respingimento da parte del Tar del ricorso contro il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane da ...

Migranti : appello Sea Watch su Fb - raccolta fondi per pagare multa sbarco : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sul #seaWatch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua

Migranti : Linardi (Sea watch) - 'a bordo tutte persone vulnerabili per età o stato salute' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Nella sua contraddittoria decisione la Corte auspica che lo stato italiano assicuri l'assistenza necessaria a tutte le persone vulnerabili per età o stato di salute. Sono 42: tutte, secondo la valutazione del Comandante che ha su di esse la piena responsabilità legale

Sea-Watch 3 - è questione di ore. La capitana pensa a forzare il blocco : Dopo il verdetto della Ue, la nave ancora in mare senza un porto sicuro. Nuovo orrore:a 25 miglia dalle coste di Agrigento, un peschereccio ha trovato impigliato nelle reti il corpo di un giovane uomo

Migranti della Sea Watch fanno ricorso : Salvini si oppone - Cedu rigetta la richiesta : Sono ormai passati quattordici giorni da quando la nave Sea Watch, con a bordo 42 persone, ormeggia nei pressi delle coste dell'isola di Lampedusa. Dura la posizione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha più volte ribadito la sua contrarietà allo sbarco dei Migranti sul territorio italiano. Infatti ha twittato, "L'Italia non si fa dettare regole da una Ong pagata da chissà chi. Se la Sea Watch avesse avuto a cuore la salute delle ...

I talebani dell'accoglienza : i bilanci di Sea Watch ai raggi X : Fausto Biloslavo Solo la nave costa 1,5 milioni di euro. Oltre 260mila vanno per gli aerei di appoggio. E 31mila euro per le spese legali Solo la nave Sea Watch 3, al largo di Lampedusa con una quarantina di migranti a bordo, è costata nel 2018 oltre un milione e mezzo di euro sommando i lavori in cantiere dell'anno prima e l'acquisto di due gommoni di soccorso. E poi vanno aggiunte le spese per gli equipaggi, oltre al personale a ...

Sea Watch - Matteo Salvini a Cartabianca : "Non sono naufraghi - pagano 3mila dollari agli scafisti" : "Non sono naufraghi, sono persone che pagano 3mila dollari. Soldi che gli scafisti poi usano per comprare armi e droga". Matteo Salvini ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca difende la linea dura del governo sulla Sea Watch: "In Italia non arrivano. Non mi faccio dettare leggi italiane dalla Ong

“Siamo stremati - non ce la facciamo più” - ma Strasburgo gela i 42 della Sea Watch : Il gran rifiuto della Corte europea dei diritti dell’uomo non se l’aspettava nessuno a bordo della Sea Watch 3, bloccata da 14 giorni davanti a Lampedusa con il suo carico di pena apolide. La Cedu invece, con una decisione che adesso viene sbandierata da chi come il ministro dell’interno Salvini fino a ieri faceva spallucce, ha chiesto al governo d...

Migranti : caso Sea Watch - presidio solidarietà su sagrato Cattedrale Palermo : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - presidio di solidarietà, ieri sera, sul sagrato della Cattedrale di Palermo di un gruppo di cittadini per la nave Sea watch, con a bordo 42 Migranti che da due settimane è ferma a 16 miglia da Lampedusa, a causa del divieto di entrare in acque territoriali come prevede

Sea Watch E MIGRANTI/ La Cedu dà ragione all'Italia e smaschera il gioco dell'Ue : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha rigettato la richiesta di sbarco proveniente dal capitano e dai MIGRANTI della nave Sea WATCH 3

Ragioni per temere il caso Sea Watch : La storia dei quarantadue migranti intrappolati per volontà del governo italiano da due settimane a bordo della nave Sea Watch 3, al limite delle acque territoriali italiane, è una storia che merita di essere raccontata utilizzando quattro lenti di ingrandimento. La prima riguarda il diritto del mar

Sea Watch - la vittoria di Salvini - Strasburgo ha deciso che non sbarcheranno in Italia i migranti : Matteo Salvini leader della Lega e ministro Italiano incassa questa vittoria, Strasburgo da ragione alle sue idee, Sea Watch non sbarcherà in Italia Novità sul caso Sea Watch. Niente scialuppa di salvataggio da Strasburgo per la Sea Watch 3. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato dalla comandante della nave, Carola Rackete e dai 42 … Continue reading Sea Watch, la vittoria di Salvini, Strasburgo ha ...

Sea Watch 3 - il Garante nazionale dei detenuti contro Matteo Salvini : esposto in procura : Ci mancava il Garante dei detenuti. Sul caso Sea Watch 3 non basta la pronuncia della Corte di Strasburgo sui diritti dell'uomo, che ha bocciato il ricorso della ong, la quale chiedeva di sbarcare i migranti fermi a Lampedusa in barba alle regole italiane. contro Matteo Salvini, come detto, scende i