Scuola primaria 2019 20 | oltre 12000 posti disponibili | distribuzioni per provincia

Milano. Proseguono i percorsi musicali e motori alla Scuola primaria San Giusto : Sono state approvate dalla Giunta Sala le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune

Monza - omaggio del club per chi inizia la Scuola primaria : Si è svolto ieri mattina in Comune l’incontro di programmazione tra i dirigenti scolastici delle scuole primarie della città e i funzionari del Settore Istruzione: al centro della riunione la condivisione del piano formativo per il nuovo anno scolastico e il confronto sui progetti didattici ed educativi da programmare. All’incontro, al quale hanno preso parte […] L'articolo Monza, omaggio del club per chi inizia la scuola primaria è stato ...

Assunzioni 2019/20 Scuola primaria e infanzia : scheda procedure ed effetti immissione in ruolo : Le Assunzioni 2019/2020 di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria avverranno secondo precise procedure e percentuali, dalle diverse graduatorie vigenti. Nello schema che segue, realizzato dalla FLC CGIL, è possibile trovare una sintesi di come si procederà. Assunzioni scuola 2019/20 infanzia e primaria Di seguito l’infografica FLC CGIL sulle Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria 2019/20. Scarica l’infografica ...

Assunzioni Scuola 2019/20 infanzia - primaria e secondaria : graduatorie e percentuali : L’incontro al Miur sulle Assunzioni scuola per l’a.s. 2019/20 e sullo stato delle graduatorie da cui attingere si è svolto ieri: vediamo da dove i docenti saranno immessi in ruolo e quale percentuale spetta ad ogni graduatoria. Immissioni in ruolo scuola infanzia e primaria Le graduatorie da cui si attingerà per le Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2019/20 sono: graduatorie ad ...

Concorso ordinario Infanzia e Primaria : i programmi concorsuali per la Scuola Primaria : Lo scorso 7 maggio assieme al decreto contenente le indicazioni ufficiali sul Concorso ordinario Infanzia e Primaria, sono stati pubblicati gli allegati di riferimento sui titoli ammessi e i programmi concorsuali. Per ogni ordine di scuola e ruolo sono indicati i requisiti da possedere per intraprendere la professione di insegnante. In questo articolo, riportiamo le indicazioni contenute nell’allegato A sui programmi concorsuali per la ...

Come entrare di ruolo nella Scuola primaria e dell’infanzia statale : Le prossime assunzioni dei docenti per il grado di scuola infanzia primaria saranno effettuate secondo i recenti provvedimenti normativi emanati con il decreto dignità. A questi seguiranno molto presto i bandi dei concorsi ordinari rivolti ai docenti che non hanno i requisiti per partecipare al concorso riservato. Grazie al lavoro svolto dalla FLC CGIL, che ha redatto una scheda illustrativa, siamo in grado di mostrare quali saranno gli effetti ...

Scuola primaria - tempo pieno al Sud è ‘Mission Impossible’ : Si è fatto un gran parlare negli ultimi mesi di tempo pieno al Sud: il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha ‘sponsorizzato’ la questione in prima persona. Eppure, gli ultimi dati riguardanti le iscrizioni scolastiche lasciano intendere che il tempo pieno al Sud potrebbe essere il titolo di uno dei film della celebre saga con protagonista Tom Cruise, ovvero ‘Mission impossible’. tempo pieno al Sud, quasi il 40 per cento ...

Concorso Scuola : in arrivo il bando per la primaria - via libera al Pas per la secondaria : Soltanto la scorsa settimana i sindacati legati al mondo scolastico avevano inoltrato al Ministro dell'Istruzione una proposta riguardo alla formazione ed al reclutamento degli insegnanti con tre anni di servizio (36 mesi). Ebbene il Ministro Bussetti ha risposto positivamente e ha deciso - dunque - di concedere il lascia passare per il Pas, e cioè il percorso abilitante straordinario riservato ai docenti con tre annualità di lavoro. Tale ...

Scuola - concorso riservato infanzia primaria non è una sanatoria : Il concorso riservato ai diplomati magistrali in possesso di un servizio di 24 mesi negli ultimi 8 anni è ancora al centro dell’attenzione della stampa nazionale. In un articolo pubblicato da Repubblica, l’antifona si capisce già dal titolo: Scuola, ecco il concorso-sanatoria. Nel cappello di presentazione appare già un madornale errore quando si allude alla possibilità di trasferimento della provincia. I diplomati magistrali, si sa, ...

Legnano. 150 alunni della Scuola primaria Carducci trasformano la poesia in inclusione : La poesia e la musica diventano strumento di inclusione alle scuole Carducci di Legnano. Giovedì 23 maggio (inizio alle ore

Scuola - decreto Miur per 6679 posti Scienze Formazione Primaria : la suddivisione per Università : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha firmato il decreto ministeriale n. 424 del 17 maggio, attraverso il quale vengono indicati a livello nazionale i posti disponibili per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2019/20. DM Miur per 6679 posti Scienze della Formazione Primaria Nel decreto sono indicati 6789 per candidati dei paesi dell’Unione Europea e dei paesi non Unione Europea di ...

La Spezia. Consegnato defibrillatore alla Scuola primaria dei Vicci : E’ stato Consegnato un altro defibrillatore dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’Assessore all’Istruzione Giulia Giorgi all’Istituto Comprensivo n.

Concorso ordinario Scuola dell’infanzia e primaria - posti di sostegno : ecco cosa studiare : Nei nostri precedenti articoli, vi abbiamo illustrato i programmi di studio relativi al Concorso ordinario per i posti comuni della scuola dell’infanzia (qui potrete trovare il programma) e per i posti comuni della primaria (qui il programma). Qui di seguito, invece, troverete gli argomenti da studiare in merito al Concorso ordinario infanzia e primaria riservato ai posti per il sostegno. Concorso scuola infanzia e primaria: il programma ...

Concorso ordinario Scuola primaria : come devo prepararmi? Ecco cosa studiare : Dopo aver esposto in un articolo precedente il programma di studio che potranno seguire i candidati al Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia, vi riportiamo qui di seguito gli argomenti di preparazione che riguarderanno, invece, i candidati per i posti comuni del Concorso ordinario per la scuola primaria. Concorso scuola primaria, gli argomenti su cui prepararsi Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e ...