Scotto su Twitter | “Ecco le cifre per Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Giovanni, giornalista del Roma, attraverso il proprio profiloha svelato ledella trattativa tra Roma e, che vedrá il difensore greco all’ombra del Vesuvio e il guineano nella capitale : Peralpiccolo sconto sulla clausola rescissoria (34 invece di 36) perché illa paga in anticipo senza rateizzazioni.prezzo leggermente di favore: 18 mln invece di 16. Affare chiuso. Il greco prenderà la “sua” maglia n.44 e guadagnerà 4mln per i prossimi 5 anni. Leggi anche : Radio Marte – Caputi: “grande acquisto, ilsta cambiando mentalitá” De Laurentiis: “-Koulibaly che coppia! Valuto offerte pern e Insigne. James? Chi vivrà vedrà! Abbiamo tante trattative in ballo…” Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. Alavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro” ESCLUSIVA ...

