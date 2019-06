Scossa di terremoto magnitudo 6.3 al largo della Russia [DATI]

Terremoto Roma - continuano i sopralluoghi dopo la Scossa di domenica sera : un asilo rimarrà chiuso : Il Centro operativo comunale (COC), che era riunito presso la sede della Protezione Civile di Roma Capitale dopo la scossa di Terremoto di domenica sera in zona Castelli Roma ni e avvertita distintamente anche nella capitale, ha ultimato il suo compito, la fase emergenziale e’ stata dichiarata conclusa nella riunione di oggi pomeriggio. Le attività previste domani saranno svolte direttamente dai Municipi interessati. In particolar modo, a ...

Terremoto a Roma - le telecamere dell’autostrada riprendono il momento della Scossa : Le telecamere dell’autostrada A24, in prossimità della barriera Roma Est e del Gra, hanno ripreso il momento della scossa di Terremoto della sera del 23 giugno. La scossa , di magnitudo 3.7, è stata registrata alle 22:43 a tre chilometri dal comune di Colonna, vicinoa a Roma . Tanta paura, gente in strada, telefonate ai numeri di emergenza, ma niente danni video da Strada dei parchi/Facebook L'articolo Terremoto a Roma , le telecamere ...

Terremoto Roma - l’INGV : “ Scossa sul bordo settentrionale del complesso vulcanico dei Colli Albani” : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito Roma la scorsa notte alle 22:43. In particolare, l’epicentro è stato a 3km da Colonna, nella zona dei Castelli Roma ni. L’area più vicina all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli, precisamente a Colonna, San Cesareo e Zagarolo, che significa che la scossa è classificata come “piuttosto forte“, cioè “Avvertita anche da persone addormentate; caduta di oggetti“. ...

Terremoto Roma - le impressionanti immagini VIDEO della Scossa in Autostrada sull’A24 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 ha fatto tremare Roma nella notte, creando il panico tra la popolazione che si è riversata in strada. La profondità di 9km è stata responsabile della netta percezione del sisma da parte della popolazione e le immagini che trovate di seguito giustificano la paura provata dagli abitanti di Colonna, epicentro del sisma, della capitale stessa e delle aree circostanti. Nel VIDEO ripreso dalle telecamere ...

Lieve Scossa di terremoto fuori Roma. Nessun danno : Nella notte del 23 giugno, poco prima delle 23, una scossa di magnitudo 3.6 ha colpito la parte sud-est di Roma. Il terremoto è stato avvertito in tutto il territorio della Capitale e in diverse zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino. L’epicentro è stato individuato a 3 chilometri a nord-es

Terremoto - Scossa avvertita a Roma : magnitudo 3 - 7. Paura e gente in strada - ma nessun danno a cose e persone : Epicentro individuato a nord-est di Colonna a 9 km di profondità. Il sindaco: " nessun danno a cose o persone , ma la gente è in strada "

Scossa di terremoto di magnitudo 3 - 7 a Colonna - vicino Roma. Non si registrano danni o feriti : Tanta paura, gente in strada, telefonate ai numeri di emergenza per una Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 registrata intorno alle 22,43 a tre chilometri dal comune di Colonna, a una ventina di chilometri da Roma. Il terremoto è stato registrato dall’Ingv a 9 chilometri di profondità, con epicentro vicino al piccolo centro di 4mila abitanti nei C...