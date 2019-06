Sciopero trasporti luglio | doppia protesta per Trenord | stop Alitalia il 26

Lo Sciopero dei trasporti di oggi a Roma : Riguarderà solo i dipendenti di ATAC e durerà tutto il giorno, ma sarà rispettata la fascia di garanzia

Sciopero dei trasporti a Roma : 9.18 A Roma lo Sciopero di 24 ore dei trasporti proclamato da Usb e Orsa. Si tratta della protesta che era in programma giovedì 20 giugno e che è stata rinviata dopo una riunione tra i sindacati e la Prefettura. I lavoratori si fermano dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio. Interessati dall'agitazione i bus di superficie, tram, metro A, B e C e ferrovie concesse,ovvero Termini Centocelle,Roma-CiviaCastellana-Viterbo e ...

Roma - domani trasporti a rischio per lo Sciopero di metro e bus : Si preannuncia un martedì difficile per l'agitazione di 24 ore indetta da Usb e Orsa. Fascia di garanzia tra le 17 e le 20

Sciopero trasporti in Lombardia - disagi su Atm : ferme 3 metro a Milano : Sciopero trasporti in Lombardia, disagi su Atm: ferme 3 metro a Milano Gli orari della protesta variano a seconda della zona. Sui mezzi dell’Atm è prevista tra le 8.45 e le 12.45: stop a M2, M3 ed M5. La mobilitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti contro i tagli ai finanziamenti stimati in 52 milioni di ...

Lo Sciopero dei trasporti di oggi in Lombardia : Riguarderà solo il trasporto pubblico locale della regione, compresa ATM, e gli orari varieranno a seconda della zona

Sciopero trasporti a Roma : mezzi pubblici Atac fermi il 20 giugno : Nel corso del mese di giugno saranno in programma numerosi scioperi nel settore dei trasporti. Tra le giornate più critiche ci sarà quella di giovedì 20 giugno 2019, quando a Roma incroceranno le braccia per 24 ore i lavoratori di Atac. Il personale viaggiante dell’azienda capitolina non garantirà il servizio dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e poi dalle ore 20:00 fino al termine della giornata. A proclamare questa protesta sindacale è stato USB ...

Sciopero trasporti di giugno treni - aerei e mezzi pubblici : il 28 si ferma Alitalia : Nel mese di giugno saranno in programma una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Verranno coinvolti tutti i comparti in varie giornate. Si segnalano stop ferroviari o aerei, ma non mancheranno disagi nelle città italiane a causa delle proteste delle aziende del TPL. Sarà un calendario folto di agitazioni sindacali fin dai primissimi giorni del mese. Di seguito vi riportiamo le date da cerchiare in rosso sul calendario. Calendario degli ...

Sciopero trasporti : domani aerei fermi 24 ore - giovedì 30 maggio i treni : Gli ultimi dieci giorni di maggio saranno caratterizzati da pochi scioperi, che però dureranno molte ore. Si comincia martedì 21 con uno Sciopero nazionale degli aerei di 24 ore. Essendo nazionale, tutti gli aeroporti d’Italia e le compagnie aeree sono interessate allo stop. L’astensione dal lavoro comincerà alle ore 00:01 e terminerà alle 24:00. Il personale navigante e di terra di tutte le aziende, come Alitalia, Air Italy, Blu Air, aderirà ...