Scherma | il Tas respinge il ricorso presentato da Arianna Errigo Oggi l’azzurra si sposa

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Giornata felice percheconvolerà a nozze con Luca Simoncelli, ex fiorettista e suo attuale allenatore. La schermitrice, reduce da degli Europei sottotono (nono posto individuale e bronzo con la squadra nel fioretto), si sposerà nel Castello di Santa Severa a Tarquinia (in provincia di Viterbo). La due volte Campionessa del Mondo e argento alle Olimpiadi di Londra 2012 si godrà questa giornata e proverà a dimenticare la notizia negativa arrivata da Losanna: il Tas, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha infatti respinto ilche la monzese avevacontro la Federche, a suo dire, l’aveva discriminata nel suo tentativo di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in due armi (oltre al fioretto anche la sciabola). Il Tas si è dichiarato incompetente in materia, vedremo quali saranno le prossime mosse che verranno prese dall’atleta a ...

