Sandra Milo | “Non mangio pesce perché il Mediterraneo è un cimitero”

Sandra Milo fa il bilancio di Io e Te e confessa : “Guardo il cielo” : Io e Te, Sandra Milo fa una confessione e rivela: “Sta andando molto bene” Ha rilasciato una nuova intervista Sandra Milo, ad una settimana dal suo ritorno in tv con Io e Te, il nuovo programma pomeridiano dell’estate di Rai1, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, con la partecipazione di Valeria Graci. Presenza fissa della trasmissione, come appena detto, anche Sandra Milo, che nell’intervista pubblicata sul numero di ...

Io e te - la tesi di Sandra Milo : "Non mangio pesce perché il Mediterraneo è come un cimitero" : Probabilmente voleva essere l’occasione per dare il là a qualche simpatico doppio senso, invece ci si è andati ad imbattere in un terreno assai scivoloso ed imbarazzante.A Io e te va in scena la posta del cuore con Sandra Milo. Un appuntamento ‘fuori dal tempo’, dove ancora si inviano lettere da leggere in diretta, con tanto di parere e consiglio dell’attrice ottantaseienne.prosegui la letturaIo e te, la tesi di Sandra Milo: "Non mangio pesce ...

Sandra Milo e i problemi col fisco : “Hanno revocato il sequestro dei miei guadagni” : L’attrice aveva raccontato nei mesi scorsi di avere problemi economici tali da aver pensato addirittura al suicidio. Ora...

Io e Te - il dramma di Sandra Milo : "Ero disperata - non sapevo come andare avanti" : Sandra Milo, oggi rivelazione di Io e Te di Pierluigi Diaco, un paio di mesi fa svelò i propri gravi problemi con il Fisco, un debito di circa 850mila euro. L'attrice 86enne dichiarò anche di aver pensato al suicidio. A distanza di qualche mese, la situazione sembra essere migliorata. Sandra Milo di

Sandra Milo su Silvia Toffanin svela : “E’ stata colta di sorpresa” : Silvia Toffanin: Sandra Milo torna a parlare dell’intervista a Verissimo Sandra Milo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Spy. In questa circostanza la co – conduttrice di Io e Te è tornata a parlare del suo difficile momento economico per via dei debiti accumulati con il Fisco. E a tal proposito ha anche parlato dell’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin in cui per ...

Sandra Milo : "Ho trovato un accordo con il Fisco. Ho ancora una possibilità di vita!" : Nell'aprile scorso, Sandra Milo concesse un'intervista drammatica a Verissimo durante la quale svelò i propri gravi problemi con il Fisco, un debito di circa 850mila euro. L'attrice 86enne dichiarò anche di aver pensato al suicidio.A distanza di qualche mese, la situazione sembra essere decisamente migliorata. Sandra Milo, che vediamo quotidianamente su Rai 1, ospite fissa del programma Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco, è vicinissima ad ...

Valeria Graci parla di Io e Te : “Da Sandra Milo non me lo aspettavo” : Sandra Milo, la confessione di Valeria Graci su Io e Te: “Non mi aspettavo che una diva come lei…” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Valeria Graci, da qualche giorno protagonista del programma pomeridiano dell’estate di Rai1 ideato e condotto da Pierluigi Diaco, Io e Te, in onda quotidianamente, dal lunedì al venerdì, alle 14.00. E nell’intervista rilasciata per il settimanale in ...

Sandra Milo confessa : “Dormo tutte le notti con l’uomo che amo” : Sandra Milo parla di Io e Te e fa una confessione: “Dormo con l’uomo che amo ogni notte” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Sandra Milo, da qualche giorno protagonista del programma pomeridiano dell’estate di Rai1, Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco, al quale partecipa assieme alla comica Valeria Graci. Intervistata, appunto, per il settimanale in questione, Sandra Milo, come ...

Lavoro all'età di 86 anni! Sandra Milo torna in TV : Sandra Milo svela perchè è tornata a lavorare all'età di 86 anni in televisione al settimanale di Gossip DiPiùTv. Nel nuovo numero in edicola del settimanale di gossip DiPiù Tv è contenuta una lunga intervista a Sandra Milo. La 86enne da lunedì 17 giugno 2019 fa parte del cast del programma di Rai Uno, "Io e Te" condotto da Pierluigi Diaco e che ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo.-- Oltre al giornalista e alla grande attrice ci ...

Sandra Milo di Io e Te fa una curiosa rivelazione sul suo passato : Io e Te: Sandra Milo torna a parlare del suo matrimonio con il cubano Sandra Milo è tornata in questi giorni protagonista in Tv grazie alla sua partecipazione come co – conduttrice del programma Io e Te al fianco di Pierluigi Diaco. Programma che ha preso il posto per questa Estate di Vieni da me di Caterina Balivo. E oggi ‘Sandrocchia’ è tornata a far parlare per via di un’intervista rilasciata sull’ultimo numero ...

Forse sono ancora sposata con un cubano! Il dubbio di Sandra Milo : Intervistata dal settimanale Oggi, Sandra Milo torna a parlare delle nozze del 1990 con un generale cubano: "Potrei essere ancora sposata". Intervistata dal settimanale Oggi, Sandra Milo torna a parlare delle sue nozze del 1990 a Cuba e rivela che potrebbe essere ancora sposata.-- In questi giorni Sandra Milo è protagonista del programma Io e te di Pierluigi Diaco, dove tiene una rubrica di posta del cuore. Ma se da una parte ...

Sandra Milo - al via Io e Te : “Ho bisogno di lavorare. La TV mi manca” : Io e Te da oggi pomeriggio su Rai1, parla Sandra Milo: “A 86 anni ho bisogno di lavorare” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Sandra Milo, da oggi nel cast del nuovo programma estivo di Rai1, Io e Te, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, con la partecipazione di Valeria Graci. Nell’intervista in questione, Sandra Milo su Io e Te ha dichiarato: Ho 86 anni, ma ho ancora bisogno di ...

Sandra Milo a Blogo : "Vorrei rimboccare le coperte agli italiani tutte le notti in tv" (VIDEO) : "L'originalità di questo programma di Diaco, ideato insieme alla direttrice Teresa De Santis, una donna fantastica, riportare in primo piano i buoni sentimenti. Generalmente la tv parla di sentimenti come dolore, rabbia e violenza. Noi invece vogliamo parlare alla gente di cuore, sentimenti e amore. La vita va vissuta con passione e amore perché è straordinaria e ne abbiamo una sola. Non dobbiamo buttare via il tempo, dobbiamo accorgerci della ...

Sandra Milo a Blogo : "Vorrei rimboccare le coperte agli italiani tutte le notti in tv" (VIDEO) : "L'originalità di questo programma di Diaco, ideato insieme alla direttrice Teresa De Santis, una donna fantastica, riportare in primo piano i buoni sentimenti. Generalmente la tv parla di sentimenti come dolore, rabbia e violenza. Noi invece vogliamo parlare alla gente di cuore, sentimenti e amore. La vita va vissuta con passione e amore perché è straordinaria e ne abbiamo una sola. Non dobbiamo buttare via il tempo, dobbiamo accorgerci della ...