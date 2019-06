San Siro | idea referendum contro la demolizione

Il destino di San Siro : contraddizioni alla milanese : Nel giorno del trionfo di Milano, che prende insieme a Cortina, le Olimpiadi invernali del 2026, Milan e Inter danno un colpo di mannaia al fiore all’occhiello degli impianti milanesi di Stefano Ravaglia “Il nuovo campo del Milan, situato a San Siro presso l’ippodromo delle corse del trotto, è pressoché ultimato. Ieri, una delegazione di giornalisti in visita ufficiale ha potuto ammirare la grandiosità del nuovo ...

Sala : «San Siro? Inter e Milan potevano aspettare» : Non è piaciuta al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la sortita di Milan e Inter su San Siro, ieri a Losanna proprio a poche ore dal voto del Cio sull’assegnazione dell’Olimpiade invernale 2026 per cui Milano-Cortina ha previsto l’inaugurazione nello storico stadio. «No, gliel’ho ha anche detto, potevano anche aspettare un attimo. Detto ciò, forse […] L'articolo Sala: «San Siro? Inter e Milan potevano aspettare» è ...

Olimpiadi 2026 : da San Siro al PalaItalia - come cambierà Milano per ospitare i Giochi [GALLERY] : Le Olimpiadi 2026 si svolgeranno a Milano-Cortina e il Codacons ha già preparato la lista degli interventi che verrà presentata all’amministrazione comunale per rendere Milano “in grado di competere con le città d’Europa più all’avanguardia“. Innanzitutto serve un decisivo miglioramento dei mezzi pubblici in città, che includa l’ampliamento delle linee, nuovi mezzi in circolazione, sia in superficie sia sotterranei, orari ...

Fontana : «Giochi 2026 a San Siro - manterremo impegno» : «Io sono convinto che le Olimpiadi e la cerimonia di apertura si svolgeranno nell’attuale stadio di San Siro. È un impegno che ci siamo assunti e quindi lo manterremo». Lo ha detto il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24, rispondendo a una domanda sulla […] L'articolo Fontana: «Giochi 2026 a San Siro, manterremo impegno» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milan e Inter sono pronte a cambiare stadio : storia dei 100 anni di San Siro : Milan e Inter hanno deciso: si farà il nuovo stadio e il Giuseppe Meazza di San Siro verrà demolito. L'annuncio l'ha dato il presidente rossonero Paolo Scaroni a Losanna, a poche ore dal verdetto sull'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026: "Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni". Sulla stessa lunghezza d'onda ...

Viva il nuovo San Siro (derby spericolato). Ma salvare anche il vecchio si può : Milano. Giocare due derby nella stessa città nello stesso giorno è un’impresa sportiva che solo a degli spericolati può venire in mente. Se poi i top player sono la politica, le istituzioni internazionali e gli investimenti privati, il tasso di spericolatezza triplica. Ma Milano è Italia, ama il ris

San Siro - patto Inter-Milan : «Lo demoliremo e ne faremo uno nuovo». Stop di Sala foto : L’annuncio è stato fatto a Losanna, dove si vota per le Olimpiadi invernali 2026, dal presidente rossonero Paolo Scaroni e l’ad nerazzurro Alessandro Antonello. «Il vecchio verrà abbattuto e al suo posto ci saranno nuove costruzioni»,

San Siro - lo stadio sarà demolito e ricostruito : Lo stadio San Siro, soprannominato la Scala del Calcio, sarà demolito e ricostruito interamente. Le società milanesi di Inter e Milan hanno infatti raggiunto un accordo per abbattere il Meazza e costruire un nuovo stadio: l'annuncio è arrivato quest'oggi 24 giugno a Losanna da parte dei dirigenti delle sue società calcistiche. La demolizione Questa mattina a Losanna il presidente del Milan Paolo Scaroni e l'amministratore delegato interista ...

Scaroni : «Non ho mai parlato di demolire San Siro» : «L’area è iconica, San Siro è San Siro, il mondo conosce San Siro e non vogliamo andare da nessun’altra parte. Spero però di vedere le Olimpiadi nel nuovo stadio che costruiremo. Ci sono tante ragioni per cui dobbiamo fare il nuovo stadio, quella che considero dirimente è che non possiamo giocare in due in uno […] L'articolo Scaroni: «Non ho mai parlato di demolire San Siro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Stadio San Siro - le reazioni dopo la notizia della demolizione : adesso dove giocheranno le due squadre? : dopo l’annuncio della demolizione di San Siro arrivano altre reazioni. Milano “e’ legata a San Siro e non puo’ essere messa semplicemente davanti ad una presa d’atto”. Sono le dichiarazioni delcapogruppo del Pd al Comune di Milano, Filippo Barberis, sulla realizzazione del nuovo Stadio e l’abbattimento di San Siro. “Abbiamo sempre preferito la riqualificazione dell’esistente ...

Milan e Inter : "San Siro distrutto. Nuovo stadio accanto al vecchio". Ma Beppe Sala non ci sta : "È nostro" : Milan e Inter costruiranno un Nuovo stadio. A dare la notizia il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'ad nerazzurro Alessandro Antonello, entrambi a Losanna nella delegazione della candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026. "Facciamo un Nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stes

Lo stadio di San Siro sarà abbattuto per far spazio a un nuovo impianto? : San Siro (foto: Dan Istitene/Getty Images) Dopo settimane di silenzio si torna a parlare del futuro dello stadio Giuseppe Meazza, a Milano, meglio conosciuto come San Siro. Questa mattina il presidente del Milan Paolo Scaroni e quello dell’Inter Alessandro Antonello hanno ripetuto di voler abbattere la struttura, considerata troppo vecchia, per lasciare spazio a un altro stadio, al passo coi tempi. “Facciamo un nuovo San Siro accanto al ...

Ufficiale la demolizione dello Stadio San Siro - le ultime news sui prossimi concerti e la nuova struttura : La demolizione dello Stadio San Siro ci sarà. Questo è quanto si apprende dalla decisione di Milan e Inter, che hanno optato per la demolizione totale della struttura che negli anni ha ospitato partite di calcio e grandi concerti di artisti nazionali e internazionali. L'annuncio è arrivato nella mattinata del 24 giugno direttamente da Losanna, dove i dirigenti dei due club si sono ritrovati per decidere le linee guida delle Olimpiadi ...