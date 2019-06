Samsung Galaxy A40 trasformato per rendere al massimo delle possibilità | ecco come fare

L’ultimo aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds migliora lo streaming musicale e la qualità delle chiamate : Oggi Samsung sta rilasciando la versione del firmware R170XXU0ASF3 per le Galaxy Buds che occupa poco più di 1 MB. Il changelog indica che questo aggiornamento migliora lo streaming della musica e in modo particolare la qualità delle chiamate telefoniche ritenuta deludente da alcuni utenti. L'articolo L’ultimo aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds migliora lo streaming musicale e la qualità delle chiamate proviene da TuttoAndroid.

Secondo quanto afferma Sammobile, Samsung avrebbe già iniziato a lavorare a Galaxy Watch Active e e a Galaxy Tab Active (Pro).

Replicare su Android l'esperienza Apple quando non controlli sia il sistema operativo dello smartphone che quello del PC non è cosa semplice

Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e ricevono in Italia il nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2019: ecco le novità incluse nei firmware G970FXXU2ASF3, G973FXXU2ASF3 e G975FXXU2ASF3.

ARCore di Google per la Realtà Aumentata arriva su altri modelli di smartphone e tablet Android: ecco il supporto a Samsung Galaxy A40, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80 e Galaxy Tab S5e.

Non è passato tanto tempo dal primo avvistamento dell'aggiornamento di giugno 2019 a bordo del Samsung Galaxy Note 8, eppure il pubblico Italiano può già toccarlo con mano, essendo stato Segnalato tramite notifica OTA a diversi utenti. A dimostrazione di questo, la disponibilità del pacchetto sulle pagine di 'live.Samsung-updates.com', così da poter procedere al download ed al successivo innesto tramite tool non ufficiale Odin, qualora voleste ...

Il Samsung Galaxy Fold è ad un passo, questa volta davvero. Un paio di passaggi ci indicano che il lancio commerciale dello smartphone pieghevole sarà questione di qualche settimana ma non di più. La distribuzione dovrebbe anche caratterizzarsi per una gradita sorpresa, ossia il lancio di due modelli diversi per il nuovo device. Secondo quanto riportato da SmartPrice,com , il Samsung Galaxy Fold 5G ha ricevuto la certificazione EMC lo scorso ...

Samsung Galaxy Note 10 e famiglia potrebbero non avere in dote nessun nuovo accessorio da sfoggiare: le custodie dovrebbero essere quelle già viste in passato secondo i dati in possesso da MobileFun.

Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9

L'ultimo tweet di @OnLeaks, uno degli insider più attendibili del panorama tecnologico, è piuttosto criptico

Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 edge e Galaxy A7 (2018) ricevono un nuovo aggiornamento software, i primi due anche in Italia. I firmware in distribuzione includono le patch di sicurezza di giugno 2019 e qualche miglioramento.

Aggiornamenti software in distribuzione su Samsung Galaxy A70 e Galaxy A30, su Nokia 1 e sopratutto su HTC U11 che, per l'ennesima volta, si gioca molto

Parliamo un po' del Samsung Galaxy Fold 2, seconda edizione dello smartphone pieghevole del colosso di Seul, il cui primo esemplare non è ancora stato commercializzato. Come riporta 'Letsgodigital.com', il produttore asiatico ha depositato un brevetto relativo al prossimo modello, che dovrebbe presentare un display esterno sempre consultabile, anche quando il device è ripiegato su sé stesso. Ad essere precisi, si tratta di un brevetto ...

Mentre Samsung Galaxy Fold deve ancora arrivare sul mercato, il colosso asiatico avrebbe già pronto il design per il suo successore, con schermo all'esterno.