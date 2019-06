Salute | basket | per 5 giocatori su 10 infortuni al tendine d’Achille | i consigli per

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Ilè uno degli sport più apprezzati in Italia e all’estero per via della sua dinamicità e numerosi benefici che apporta allamentale e fisica. Basti pensare che secondo un’indagine americana pubblicata su The Guardian, ilha superato nel corso degli anni in popolarità il baseball e il football, venendo praticato da oltre 26 milioni di persone, soprattutto giovanissimi. E in Italia secondo i dati ISTAT, occupa il terzo posto degli sport più praticati dopo calcio e pallavolo, interessando oltre 800mila persone. Passione che accomuna amatori di ogni età e celebrities che, prima di entrare nel mondo dello star system, hanno deciso di giocare adurante il college: da George Clooney a Brad Pitt, da Kevin Hart a Snoop Doog, fino ad arrivare all’ex presidente Barack Obama. Ma praticare questo sport senza i giusti accorgimenti aumenta il rischio d’: secondo ...

