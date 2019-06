Roma | salta il ritiro Il sindaco di Pinzolo pronto alla denuncia

Under 21 - Italia fuori. Biscotto Francia-Romania - Di Biagio salta : chi arriva al suo posto : Col pareggio (0-0) annunciato tra Francia e Romania nell' ultimo turno della fase a gironi dell' Europeo Under 21, l' Italia viene ufficialmente eliminata, e si conferma pasticceria di alta qualità calcistica. Ma i "biscotti", a dir la verità, fanno parte del gioco tanto quanto i cartellini o le sba

CorSera Roma : ultimatum del Campidoglio per lo stadio : “O si fa come diciamo noi o salta tutto” : Il Comune di Roma dà l’ennesimo ultimatum al club di Pallotta: “O si fa come diciamo noi o salta tutto”. L’argomento, naturalmente, è lo stadio. Lo racconta l’edizione Romana del Corriere della Sera. Ieri, all’Eur, si è riunito il tavolo tecnico, e il Campidoglio ha ribadito la linea dura, resa ancora più ferrea dall’addio di Totti al club e il malcontento dei tifosi che, in polemica con la società, ...

INCENDIO NEGLI STUDI SKY A Roma/ Video - fiamme in Via Salaria : salta segnale canali : ROMA, INCENDIO NEGLI STUDI Sky sulla via Salaria: vigili del fuoco evacuano il palazzo. Utenti segnalano disagi nella trasmissione dei canali.

Roma - problemi tecnici a scuola : salta l'esame di terza media e arrivano i carabinieri : Esame di terza media rinviato per problemi tecnici. E' successo all'Istituto comprensivo Tullia Zevi di Casal Palocco, periferia sud ovest di Roma. Questa mattina, i giovani studenti sono arrivati a scuola, pronti a sostenere la prova, ma hanno trovato il cancello chiuso. I genitori, arrabbiati, hanno chiamato anche i carabinieri. L'incredibile notizia è stata riportata dal quotidiano della Capitale, Il Messaggero (che ha contattato la ...

Pamela Prati - salta l'intervista dalla D'Urso : è molto provata e torna a Roma (RUMORS) : Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Pamela Prati? Stando a quello che racconta Fanpage in questi minuti, la showgirl starebbe rientrando a Roma a poche ore dal suo annunciato ritorno in Tv. Nonostante Barbara D'Urso abbia confermato a Pomeriggio 5 la presenza della sarda nella puntata odierna di Live, pare che la protagonista assoluta del gossip di questo periodo abbia fatto saltare ogni accordo perché troppo provata da quello che sta ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu rimandato - Tamberi esalta l’Olimpico - Crippa nella storia. Italia tra luci e ombre a Roma : Golden Gala tra luci e ombre per l’Italia, i quasi 40mila spettatori dello Stadio Olimpico di Roma speravano di vivere una serata indimenticabile ma non tutto è andato per il meglio in occasione del meeting intitolato a Pietro Mennea e valido come quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. C’era grande attesa attorno a Filippo Tortu, al rientro sui 200 metri dopo due anni di assenza su questa distanza: il brianzolo ...

Roma - “basta co’ sti cornetti - vi ammazzo” : 54enne assalta una pasticceria e minaccia i titolari : “Basta co’ sti cornetti, non ce la faccio più con questa puzza. Io faccio una strage. Vi ammazzo“. Gridando queste parole un 54enne Romano si è scagliato contro la pasticceria Rugiati di via Tommaso da Celano di Roma, sbattendo con forza la serranda e minacciando i titolari con un’arma. Per calmarlo è dovuta intervenire la polizia che l’ha arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale: agli agenti ...

Juventus – Bonucci salta il match contro la Roma per un problema fisico : i dettagli : Bonucci costretto a saltare la sfida contro la Roma: distorsione alla caviglia per il difensore bianconero Defezione tra le file della Juventus alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Non prenderà parte al big match della 36esima giornata Leonardo Bonucci che rimarrà a Torino per precauzione in seguito a una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura. L’elenco dei convocati di ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Italia - mai come questa volta si può sognare. Fognini-Cecchinato-Berrettini : un tris d’assi per esaltare il Foro Italico : Da molto tempo non c’era così tanta attesa per i tennisti Italiani in vista degli Internazionali d’Italia maschili. E questo per i grandi risultati che stanno ottenendo i nostri giocatori: Fabio Fognini ha vinto a Montecarlo il suo primo Masters 1000, Matteo Berrettini nelle ultime due settimane ha vinto a Budapest ed è arrivato in finale a Monaco salendo fino al numero 31 del ranking mondiale, Marco Cecchinato non ha ancora ottenuto un exploit ...

Servizio tv su Predappio - salta il capo della TgR Emilia-Romagna : Il 'caso Predappio' costa il posto al caporedattore della Tgr dell'Emilia Romagna Antonio Farnè. Quest'ultimo, sabato a metà giornata, ha comunicato le sue dimissioni al direttore della testata ...