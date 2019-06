Roma | riapre la fermata metro di Repubblica

Metro Roma - la fermata Repubblica non riapre : altri 2 mesi di lavori. Rabbia della Raggi : “Manutenzione fatta male” : Tutto da rifare, un’altra volta. Slitta di nuovo la riapertura della stazione Metro Repubblica di Roma, inizialmente prevista a metà maggio. Per rendere nuovamente funzionante la centralissima fermata serviranno ancora due mesi per i lavori e poi altro tempo per i collaudi. Chiusa dall’ottobre del 2018 quando un incidente sulle scale mobili coinvolse diversi tifosi russi del Cska, la “stazione off limits” della linea A ha ...