Roma | il sindaco di Pinzolo | «Valuteremo azioni per la cancellazione del ritiro»

Veltroni : fare sindaco ha implicato momenti belli e brutti - Roma cresceva : Roma – “E’ il racconto di un’esperienza umana, la piu’ bella e la piu’ difficile nella mia vita. E l’ho raccontata scegliendo 49 date di quei 7 anni” da sindaco. “E’ stato un periodo bello per Roma, la citta’ cresceva 3 volte piu’ del resto del Paese, dava occupazione 3 volte piu’ del resto del Paese e i giornali stranieri parlavano di Rinascimento Romano”. ...

Politi : Pd e 5S hanno ampiamente fallito - Roma pronta per sindaco leghista : Roma – Maurizio Politi, capogruppo della Lega al Comune di Roma, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sulla situazione a Roma. “La situazione di Roma e’ sotto gli occhi di tutti- ha affermato Politi- La ...

Tremiti nel mirino dei piRomani - il sindaco lancia l'allarme : Maria Girardi Tra gli isolani, memori di quanto accaduto nel luglio del 2017, si è scatenato il panico Si è scatenato il panico tra gli isolani delle Tremiti. Dalla scorsa notte infatti una serie di focolai, tutti fortunatamente tenuti sotto controllo, stanno interessando il bosco dell'Isola di San Domino. Si tratta di piccoli incendi in sequenza, una decina e anche più, quasi certamente di origine dolosa e appiccati da qualche ...

Esplosione nei pressi di Roma : tra i coinvolti gravi il sindaco e una bimba : Nella tarda mattinata di oggi nel palazzo del Comune di Rocca di Papa, cittadina facente parte della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, si è verificata una forte Esplosione. Forse causata da dei lavori sulla conduttura del gas. Violenta Esplosione nel comune di Rocca di Papa Sono almeno sedici i feriti gravi registrati al momento, incluso il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini. Quest’ultimo si trovava all’interno del suo ...

Roma - esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : feriti - anche 3 bambini. Grave il sindaco : ustioni a volto e braccia : Un’esplosione si è verificata nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ci sono 11 feriti, uno è il sindaco Emanuele Crestini e gli altri tre sono bambini. Il primo cittadino è ricoverato al Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio con ustioni al volto e alle braccia. Uno dei minorenni coinvolti è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso, mentre altri due minorenni sono stati portati in ospedale con mezzi ...

Roma - esplosione a Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - ferito il sindaco : Una potente esplosione ha squarciato la tranquillità del piccolo paesino di Rocca di Papa, alle porte di Roma, dove intorno alle 11:30 di oggi, in pieno centro, una fuga di gas avvenuta in un palazzo di Corso Costituente ha fatto crollare parzialmente la facciata dell'edificio che ospita il Comune. La sede municipale confina anche con una scuola, che si trova proprio dirimpetto. Secondo quanto riportato dall'Ansa, anche il sindaco della ...

Roma - esplosione a Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - feriti sindaco e 3 bimbi - uno grave : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco, alcuni dipendenti, tre bambini nella vicina scuiola, di cui uno in modo grave. L'intero centro storico è stato...

Roma - esplosione a Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - grave bimbo - feriti sindaco e dipendenti : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco, alcuni dipendenti, tre bambini nella vicina scuiola, di cui uno in modo grave. L'intero centro storico è stato...

Roma - esplosione a Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - feriti sindaco e dipendenti - grave bimbo : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco e dipendenti, grave un bimbo, evacuato il centro storico. L'esplosione è avvenuta sotto all'edificio del...

Roma - esplosione a Rocca di Papa : crolla palazzo del Comune - feriti sindaco e dipendenti - grave bimbo : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco e dipendenti, evacuato il centro storico. L'esplosione è avvenuta sotto all'edificio del Comune, in corso...

Roma - esplosione in Comune a Rocca di Papa : feriti sindaco e dipendenti - evacuato il centro storico : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco e dipendenti, evacuato il centro storico. L'esplosione è avvenuta sotto all'edificio del Comune, in corso...

Roma - bruciato sotto casa lo scooter del minisindaco Ciaccheri : “Si tratta di gesto intimidatorio nei miei confronti” : Gli hanno bruciato il motorino parcheggiato proprio sotto casa, nella notte. “Un atto intimidatorio” che ha colpito Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio della Garbatella, uno dei quattro minisindaci di centrosinistra di Roma. È stato proprio lui, postando anche le foto di ciò che rimane del mezzo completamente carbonizzato, a darne notizia sulla sua pagina Facebook. “È un incendio circoscritto che non lascia spazio a ...

Esterino Montino - sindaco di Fiumicino a Radio Cusano Campus : “Ho parlato con tre dirigenti della As Roma - erano interessati” : Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Ha parlato della sua proposta di costruire lo stadio della Roma a Fiumicino e delle lotta svastiche/poesie a pochi passi dal centro, “Un mese fa ho incontrato nel mio ufficio tre dirigenti della As Roma. Hanno voluto sapere in cosa consistesse la proposta che avevo messo in campo. L’hanno ...

Europee : Romano - 'confermo querela a sindaco Messina De Luca' : Paleremo, 30 mag. (AdnKronos) - "Voglio rassicurare il sindaco di Messina Cateno De Luca che ne dubita: è stato da me querelato per diffamazione alla vigilia del voto e nei prossimi giorni sarà inoltrata agli organi inquirenti una nuova memoria per altre fattispecie di reato. Mi dispiace per la poli