Roma Fotografia | racconti e film | i concorsi estivi alla ricerca di nuovi talenti

Terremoto Roma : prima analisi INGV - una fotografia dell’area preappenninica a ridosso della Capitale : Il Terremoto del 23 giugno 2019 in provincia di Roma si è verificato in una zona non nuova ai fenomeni sismici: i sismologi dell’INGV ne ripercorrono la storia sismica dal 1700 e ne illustrano brevemente la geologia. Il 23 giugno 2019, alle ore 22.43 italiane, un evento sismico di magnitudo Mw 3.6 (Ml 3.7) ha scosso la terra da Roma fino a Gaeta. Sono stati inoltre registrati solo dai sismometri, altri due piccoli eventi sismici, entrambi di ...