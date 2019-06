Riviera | su Canale 5 i misteri ed i lussi della Costa Azzurra

Riviera - serie Canale 5. Julia Stiles su Georgina : “Dura e cattiva” : Anticipazioni Riviera, parla l’attrice Julia Stiles: “Georgina a volte è dura e cattiva” Debutterà stasera, mercoledì 26 giugno 2019, in prima visione su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa, la nuova serie tv Riviera, ambientata in Costa Azzurra, con protagonista Julia Stiles ni panni di Georgina Clios. E in vista dell’esordio nella televisione italiana di Riviera, la protagonista (appunto Julia Stiles) ha parlato del ...

Guida tv mercoledì 26 giugno arriva Riviera su Canale (in prima tv free) : Programmi tv di mercoledì 26 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:30 SuperQuarkRai 2 ore 21:20 Un’estate in ProvenzaRai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto?Canale 5 ore 21:30 Riviera 1×01-02-03 1a Tv Free (qui le anticipazioni)Rete 4 ore 21:25 I legnanesiItalia 1 ore 21:20 Amici come noiLa7 ore 21:15 Hawthorne – Angeli in corsiaTv8 ore 21:30 A spasso con DaisyNove ore 21:30 Una spia non bastaSerie tv e film in ...

Riviera debutta al mercoledì ma cede il suo posto a The Manifest : i nuovi dettagli sulla programmazione di Canale5 : Altro giro di giostra e altro cambio di programmazione per il prime time di Canale 5 che ormai continua ad evolversi di ora in ora, di promo in promo, fino alla conferma che Riviera debutterà al mercoledì sera già da domani, 26 giugno, ma con la promessa che tutto cambierà ancora. Non c'è pace per il prime time della rete ammiraglia Mediaset che in questi giorni ha regalato al pubblico l'ottimo debutto di Temptation Island 2019, con oltre il 22% ...

Riviera - il cast della serie tv di Canale 5 : Sono ricchi e potenti, eppure pieni di problemi, i protagonisti di Riviera, la nuova serie tv in onda da domani, 26 giugno 2019, su Canale 5. La prima stagione della serie tv (la seconda partirà su Sky Atlantic dal 3 luglio) ci mostra i componenti di una famiglia scossi dalla morte del patriarca ed il tentativo di sua moglie di scoprire la verità su quanto accaduto.Julia Stiles è Georgina Clios La protagonista della serie tv è la seconda ...

Riviera su Canale 5 la prima stagione da mercoledì 26 giugno : Riviera su Canale 5 la serie di Sky con Julia Stilesmercoledì 26 giugno le prime tre puntate in prima serataLa serie è stata rinnovata fino alla terza stagioneA due anni dal debutto su Sky in giro per l’Europa e mentre dal 3 luglio su Sky Atlantic è prevista la partenza della seconda stagione, la soap thriller Riviera sbarca in prima tv in chiaro su Canale 5.Intrighi, lusso e potere fanno da sfondo a questa soap tinta di mistero adatta ...

Riviera - fiction Canale 5 : cast e trama prima puntata (26 giugno) : Riviera, nuova fiction su Canale 5: cast attori e anticipazioni prima puntata, in onda mercoledì 26 giugno Debutterà dopodomani, mercoledì 26 giugno, in prima serata su Canale 5 la nuova fiction Riviera, in prima visione. Trattasi di un thriller britannico a puntate, che la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà per cinque mercoledì sera. La storia è ricca di scandali, intrighi e sotterfugi ed è ambientata in Costa Azzurra. La trama e le ...

Riviera su Canale 5 : cast attori - numero puntate e location : Riviera, la nuova fiction su Canale 5 dal 26 giugno: quante puntate sono e location Su Canale 5, mercoledì 26 giugno in prima serata, partirà la serie Riviera. La fiction debutta finalmente sulla rete Mediaset, dopo tanta attesa da parte dei telespettatori. Sarebbe dovuta, infatti, andare in onda lo scorso ottobre, ma Canale 5 ha […] L'articolo Riviera su Canale 5: cast attori, numero puntate e location proviene da Gossip e Tv.

Riviera : trama - cast - anticipazioni della nuova fiction di Canale 5 (dal 26 giugno) : Se amate le fiction ricche di scandali, intrighi, passioni e sotterfugi, dove nulla è come sembra, non potete perdere RIVIERA, il nuovo drama – thriller britannico che Canale 5 trasmetterà in cinque prime serate a partire da mercoledì 26 giugno. Una trama ricca di colpi di scena e misteri, ambientata in una location di suprema ed eterna bellezza: la Costa Azzurra, che fa da cornice alla vita apparentemente perfetta della famiglia Clios. ...

Riviera su Canale 5 - trama 26 giugno : l'Interpol indaga sui loschi affari di Constantine : Il 26 giugno debutterà alle 21:25 su Canale 5 la prima stagione di Riviera, la serie tv prodotta nel 2017 e trasmessa su Sky Atlantic. Lo show sarebbe dovuto andare in onda sul Canale Mediaset a settembre, ma poi la messa in onda fu rimandata. Nella giornata di ieri un promo ha comunicato la data del debutto della serie. I dieci episodi di cui è composta la prima stagione, salvo cambiamenti, dovrebbero essere trasmessi in cinque serate a partire ...

Rosy Abate e Riviera dalla prossima settimana su Canale 5 : cambia ancora la programmazione Mediaset : Misteri, colpi di scena e segreti, tutto questo sarà al centro del prime time di Canale 5 dalla prossima settimana con l'arrivo di Rosy Abate e Riviera. Sicuramente le due protagoniste non possono essere paragonate né per estrazione sociale, né per storia e né per aspetto, ma quello che le accomuna è la voglia di vendetta e di proteggere quello che hanno di più caro, la loro famiglia. Sarà questo il fil rouge che terrà insieme la prima serata ...